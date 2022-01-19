الرئيس الإيراني متوجهاً إلى موسكو: الزيارة تندرج في إطار الرقي بالدبلوماسية مع دول الجوار

وأضاف رئيسي إنه "خلال هذه الزيارة سنبحث العلاقات الثنائية والتعاون في مجالات الطاقة والتجارة والفضاء"، مبيناً "نتمنى أن تشكل تلك الزيارة فرصة للإرتقاء بالعلاقات بين موسكو وطهران إلى المستوى المطلوب".



وشدد الرئيس الإيراني إنه "يمكن أن يكون التعاون بين إيران وروسيا فعالا في الأمن الإقليمي، باعتبارهما دولتين مهمتين تتمتعان بقوة الحوار، أن تكونا فعالتين للأمن الإقليمي والعلاقات الاقتصادية والتجارية في المنطقة".



وتابع "العلاقات الإيرانية الروسية تمنع الأحادية في العالم، ويمكن لإيران وروسيا بقدراتهما العديدة التأثير على التعاون والتفاعل في السياق الإقليمي والدولي".

واعتبر إن "إن مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية بيننا وبين روسيا ليس مرضيا لأي منا، ونأمل أن تكون هذه الرحلة خطوة فعالة في تحسين العلاقات".