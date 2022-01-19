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الأربعاء 19 كانون الثاني 2022 ساعة 09:06

المانيا تسجل أكثر من 100 ألف إصابة جديدة بكورونا

المانيا تسجل أكثر من 100 ألف إصابة جديدة بكورونا
وقال معهد روبرت كوخ إن أكبر اقتصاد في أوروبا سجل 112,323 إصابة بفيروس كورونا في ال24 ساعة الماضية و239 وفاة.

وأضاف المعهد أن معدل الإصابات الأسبوعي بلغ 584,4 إصابة جديدة لكل 100 ألف شخص على مدى سبعة أيام.

وشددت المانيا القيود للحد من انتشار العدوى، فحصرت ارتياد الحانات والمطاعم بالأشخاص الذين تلقوا لقاحات معززة أو الذين أجروا اختبارات، بالإضافة إلى التطعيم الكامل أو التعافي.

كما ان القيود على التجمعات لا تزال سارية، اذ يحظر أن يتجاوز عدد الأشخاص خلال المناسبات الخاصة العشرة، أو أسرتين فقط في حال وجود شخص غير مُلقح.

ويأتي ارتفاع الإصابات القياسي في المانيا مع انتشار المتحورة أوميكرون التي تمثل أكثر من 70 بالمائة من الإصابات الجديدة.

كما تكافح دول أوروبية أخرى معدلات إصابات مرتفعة جراء اوميكرون، حيث بلغ متوسط الإصابات في فرنسا المجاورة نحو 300 ألف يوميا.

ويسعى المستشار الألماني أولاف شولتس إلى فرض الزامية لقاحات كوفيد لتعزيز مناعة السكان البالغ عددهم 83 مليون نسمة، بينهم 60 مليونا تلقحوا اللقاح بالكامل.
مصدر : وكالات
رقم : 974399
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