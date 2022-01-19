الاحتلال يهدم منزل عائلة صالحية في حي الشيخ جراح

وقالت ابنة محمود صالحية: قوات الاحتلال داهمت منزلنا في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة بشكل مفاجئ، واعتـدت على والدي وهو نائم قبل أن تعتقله و26 شخصًا آخرين بعد الاعتـداء عليهم جميعًا.