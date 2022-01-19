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الأربعاء 19 كانون الثاني 2022 ساعة 09:30
الاحتلال يهدم منزل عائلة صالحية في حي الشيخ جراح
وقالت ابنة محمود صالحية: قوات الاحتلال داهمت منزلنا في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة بشكل مفاجئ، واعتـدت على والدي وهو نائم قبل أن تعتقله و26 شخصًا آخرين بعد الاعتـداء عليهم جميعًا.
مصدر :
وكالات
رقم :
974410
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