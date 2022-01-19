عبداللهيان: زيارة الرئيس الإيراني إلى روسيا إنعطافة في سياسة حسن الجوار

وأوضح عبداللهيان، إن "زيارة الرئيس إبراهيم ⁧رئيسي⁩ إلى ⁧روسيا⁩ انعطافة في سياسة حسن الجوار والتطلع الى الشرق".



وبدأ الرئيس الإيراني اليوم زيارة رسمية إلى روسيا يتلقي خلالها نظيره الروسي فلاديمير بوتين وكبار المسؤولين في موسكو.



وبين عبد اللهيان إنه "تزامنا مع زيارة رئيسي إلى روسيا يشيد بمبادرتها المتعلقة بأمن المنطقة الخليجية"، وقال "مبادرة موسكو تنسجم مع مبادرات طهران تجاه المنطقة الخليجية و منها تاسيس مجمع حوار إقليمي".



وتابع الوزير الإيراني "الانسجام بين مبادرتي طهران و موسكو حول المنطقة الخليجية يستند الى مراعاة القوانين الدولية ومحاربة الارهاب والشفافية في القضايا العسكرية و الاسلحة و السعي لشرق أوسط خالٍ من الاسلحة النووية ومراعاة مصالح اللاعبين الإقليميين وتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي والأمني".



ولفت إلى أن "موقف طهران المبدئي هو ضمان الأمن الاقليمي من قبل دول المنطقة نفسها.. كما ان سياستنا هي "تعزيز العلاقات مع دول الجوار" و "تعزيز العلاقات مع دول اسيا و التوجه شرقا" و"الدبلوماسية القائمة على الاقتصاد".