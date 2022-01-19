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الأربعاء 19 كانون الثاني 2022 ساعة 10:23

تخت روانجي: ايران حققت نجاحات باهرة لتعزيز قدرات المرأة رغم الحظر

تخت روانجي: ايران حققت نجاحات باهرة لتعزيز قدرات المرأة رغم الحظر
وخلال اجتماع مجلس الامن الدولي الثلاثاء حول المرأة والسلام والأمن، اشار تخت روانجي في كلمة ألقاها الى دور ومكانة المرأة في التطورات الاجتماعية-الاقتصادية والحياة السياسية في الدول وقال: انه خلال النزاعات والاشتباكات يجب تركيز الجهود على متابعة الاسباب الجذرية للعنف ضد النساء.

واضاف: في الاوضاع التي تلي الحروب يجب ان يكون التوجه الاساس هو دعم حقوق المرأة وضمان مشاركتها في حل وتسوية النزاعات وعمليات السلام وكذلك الانشطة الانسانية.

وقال تخت روانجي: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تولي اهمية فائقة لدور المرأة في التنمية الاقتصادية-الاجتماعية وكذلك الحياة السياسية والثقافية للمجتمع الايراني.

واشار الى الحظر الاميركي الظالم ضد ايران وقال: رغم اجراءات الحظر الاميركية المنتهكة للقوانين الدولية والحقوق الاساسية للنساء والفتيات خاصة حق التنمية لهن، فقد تحققت في ايران منجزات باهرة في مجال تعزيز قدرات النساء والفتيات من ضمنها في مجال التعليم.

وحول اوضاع المرأة في منطقة غرب آسيا قال: للأسف مازلنا نشهد التأثيرات المدمرة للاحتلال والتدخلات الخارجية وكذلك الانشطة الارهابية التي تستهدف النساء والفتيات.

واضاف مندوب ايران لدى الامم المتحدة: ان الحالة الاقدم هي المتعلقة باوضاع النساء الفلسطينيات اللواتي مازلن يعانين من تداعيات عدة عقود من الاحتلال وانتهاك حقوق الانسان.

واردف تخت روانجي: نحن نعتقد بضمان دعم حقوق الانسان لجميع الافغان ومن ضمنهم النساء والفتيات، ومشاركتهن في عملية السلام والامن وكذلك اهدافهم المشروعة.

وشدد مندوب ايران الدائم لدى المنظمة الدولية على هذا الموقف المبدئي وهو ان جميع القضايا المتعلقة بالمرأة تأتي في اطار صلاحيات الجمعية العامة وسائر المؤسسات التابعة لمنظمة الامم المتحدة وان مجلس الامن الدولي يجب ان يتابع هذا الموضوع فقط حينما يكون متعلقا بحفظ السلام والامن الدوليين.
رقم : 974425
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