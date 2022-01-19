الحشد الشعبي يطيح بثلاثة ارهابيين شمالي بغداد (فيديو وصور)

وذكرت هيئة الحشد الشعبي في بيان أن "أبطال فوج الطارمية في قيادة عمليات بغداد للحشد الشعبي وبالتعاون مع جهاز الأمن الوطني وقيادة عمليات بغداد تمكنوا من قتل ثلاثة إرهابيين في منطقة شاطئ التاجي شمال العاصمة بغداد".



وأضاف البيان أن "الإطاحة بالارهابيين تمت بكمين محكم نفذ فجر اليوم في بساتين شمس العطية بأطراف العاصمة حيث تكللت العملية بنجاح دون حدوث خسائر مادية أو بشرية".



وتابع بيان أنه "تمت العملية بعد رصد وتتبع استمر لأيام حيث كانت تروم المجموعة الهالكة تنفيذ هجمات إرهابية ضد أهداف مدنية داخل العاصمة".



وفي الفيديو التالي، يروي آمر فوج الطارمية في الحشد الشعبي المجاهد إبراهيم العبدو تفاصيل العملية النوعية التي قادت إلى الإطاحة بالمفرزة الإرهابية المكونة من 3 دواعش على شاطئ التاجي.