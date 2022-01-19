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الأربعاء 19 كانون الثاني 2022 ساعة 14:39

تحالف العدوان يصعد من حملته المسعورة بعد ‘‘اعصار اليمن‘‘

تحالف العدوان يصعد من حملته المسعورة بعد ‘‘اعصار اليمن‘‘
ويقول المحللون ان تحالف العدوان فشل فشلاً ذريعاً في الميدان، فقرر اللجوء الی الاسلوب الاسهل في الحرب وهو الحرب بالمجازر.

وأكد خبراء في الشأن اليمني ان سبب لجوء العدوان الی ارتكاب المجازر، هو ان بنك اهدافه فرغ في اليمن ولايستطيع الضغط علی صنعاء سوی بارتكاب المجازر وقتل المواطنين دون الاكتراث للقيم الانسانية والاخلاقية والدينية.

وانتقد الخبراء الصمت العالمي ازاء المجازر التي يرتكبها العدوان في اليمن وعدم ادانة الجرائم والابادة التي تمارسها دول التحالف.

وفي سياق متصل يرى مراقبون ان المجازر التي يرتكبها تحالف العدوان بحق المدنيين في اليمن تعبر عن مدی نفاق المجتمع الدولي من أجل المال وليس من أجل المبادئ والقيم الانسانية التي بنت عليها كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية هناك.

وفي هذا الصدد انتقد باحثون استراتيجيون ازدواجية المعايير التي يمارسها المجتمع الدولي مؤكدين ان اليمن تعرض لأكثر من نصف مليون غارة وقدم عشرات الالاف من القتلی والجرحی وأصبح الملايين من اليمنيين مشردين والغذاء والدواء معدم وقد شن العدوان علی اليمن، حرب الجبناء أي حصار الشعب من البر والبحر والبحر.

وإلى ذلك فقد أدان الباحثون المجازر التي يرتكبها تحالف العدوان معتبرين انها حرباً ضد المدنيين في اليمن وهي حرباً قذرة وغيرنظيفة لايتورع العدوان فيها من ارتكاب المجازر ضد المدنيين العزل.

محذرين الامارات من مغبة الاستمرار في سياسة شن العدوان العسكري علی اليمن، مؤكدين ان عملية الاعصار اليمني كانت تحمل رسالة للامارات فإن استمرت في عدوانها العسكري علی اليمن ودعم المليشيات والمرتزقة ونقلهم من الساحل الغربي الی عسيلان والعين وشبوة ومساندتهم بالطيران الاماراتي فسوف يكون الرد اليمني مزلزلاً.

ويؤكد حقوقيون ان عملية الاعصار اليمني جعلت من دويلة الامارات، دويلة غير آمنة وان الامارات وسعت بنك الاهداف للقوات اليمنية.

 
رقم : 974471
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