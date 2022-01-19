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الأربعاء 19 كانون الثاني 2022 ساعة 14:48
السعودية تسجل حصيلة قياسية جديدة بإصابات كورونا
وأعلنت وزارة الصحة، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة يبلغ 632736 حالة، مشيرة إلى تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8912.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 4981 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 578812 حالة.
مصدر :
وكالات
رقم :
974472
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