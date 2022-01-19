وأوضحت الوزارة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين: أن 3 حالات وفاة سجلت في قطاع غزة، وحالتان في جنين شمال الضفة الغربية.



وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "ضواحي القدس 32، الخليل 142، بيت لحم 208، رام الله والبيرة 292، نابلس 164، قلقيلية 23، طولكرم 41، سلفيت 12، جنين 55، طوباس 9، أريحا والأغوار 26، قطاع غزة 255".



وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "ضواحي القدس 10، الخليل 34، بيت لحم 23، رام الله والبيرة 86، نابلس 38، قلقيلية 2، طولكرم 15، سلفيت 6، جنين 14، طوباس 7، أريحا والأغوار 5، قطاع غزة 120".



وبينت: أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.6% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.



ولفتت وزارة الصحة الفلسطينية إلى وجود 63 مصابا بكورنا في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 102 مريضاً، بينهم 24 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.