عقيلة صالح يطالب بموعد نهائي للانتخابات الليبية

وشكل مجلس النواب لجنة خارطة الطريق بهدف وضع تصور متكامل للمرحلة السياسية المقبلة، عقب فشل إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها السابق في 24 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.



وقال عقيلة في ختام جلسة خصصت للاستماع إلى لجنة خارطة الطريق: "ندعوها بعد التواصل مع جميع الأطراف، إلى تقديم تقريرها إلى رئاسة المجلس في أجل أقصاه نهاية (كانون الثاني) يناير الجاري، لتوضيح المراحل اللازمة لإزالة معوقات إجراء العملية الانتخابية التي تعثرت في (كانون الأول) ديسمبر، وتحديد موعد حتمي لإجرائها مجددا وفقاً لخارطة طريق محددة".



وطالب كذلك اللجنة بـ"تقديم تصور متكامل عن السلطة التنفيذية وتشكيل الحكومة".



وعقيلة أحد المرشحين السياسيين، وكان قد جمد منصبه عند موعد إجراء الانتخابات في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، إلا أنه بعد تأجيلها، قرر العودة إلى ترؤس البرلمان، ما أثار جدلا سياسيا.



وكانت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا أعلنت قبل يومين من موعد الانتخابات الرئاسية في 24 كانون الأول/ ديسمبر عدم قدرتها على إجراء عملية الاقتراع، واقترحت على مجلس النواب موعدًا جديدا في 24 كانون الثاني/ يناير الجاري، شرط زوال "القوة القاهرة" التي بررت قرارها، وتمثل في مجملها عقبات أمنية وسياسية وقضائية.



وكان يفترض أن تكون الانتخابات الرئاسية تتمة لعملية سياسية انتقالية رعتها الأمم المتحدة على أمل أن تليها انتخابات تشريعية ترسي الديمقراطية في البلاد.