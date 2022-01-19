البدء بتصدير الخدمات الفنية والهندسية من إيران إلى أوروبا

وستتعاون إيران للمرة الأولى في مجال الخدمات الهندسية وإنشاء خطوط نقل الغاز ومنشآت لتعزيز ضغط الغاز وتطوير صهاريج التخزين في رومانيا. وعليه، فانه تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين المدير التنفيذي للشركة الهندسية وتنمية الغاز الإيراني رضا نوشادي، وممثل شركة (غاز وست) ميهاي تاناسسكو.



وتقرر في هذه المذكرة بأن الشركة الهندسية والتنمية للغاز في إيران ستتعاون مع شركة (غاز وست) في مجال تقديم الخدمات الهندسية وإنشاء خطوط نقل الغاز ومنشآت لتعزيز ضغط الغاز وتطوير صهاريج تخزين الغاز في رومانيا.



وحسب ما أعلنه المدير التنفيذي للشركة الهندسية وتنمية الغاز الإيراني، ان الهدف من التوقيع على مذكرة التفاهم هو بحث الفرص المتاحة للاستثمارات المشتركة والتعاطي في مختلف المجالات مثل دراسة فرص الاستثمار المشترك والتفاعل في مختلف المجالات مثل دراسة بناء المصافي ومحطات الطاقة وخطوط مد أنابيب الغاز.



وتعتبر إيران، بتمتعها بآلاف من الكيلومترات لخطوط نقل الغاز والمنشآت الغازية، إحدى الدول ذات خبرات في هذا المجال وتتمتع بقوة تصنيع أكثر الأجهزة اللازمة في تنفيذ المشاريع المتعلقة بإمدادات الغاز في الداخل.