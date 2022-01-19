زيارة رئيسي لروسيا مؤشر على تطور العلاقات على الصعيد الدولي

ووصف مخبر ، في تصريحه خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاربعاء، زيارة رئيسي لروسيا بأنها تكتسب أهمية كبيرة للغاية وتشكل مرحلة جديدة في علاقات طهران على الصعيد الدولي.



واشار الى الدعوات العديدة التي توجّه الى المسؤولين الايرانيين لزيارة بلدان العالم، موضحاً: ان العلاقات مع بلدان الجوار تتقدم بشكل جيد للغاية.



وی با اشاره به درخواست‌های متعدد برای سفر مسئولان ایرانی به سایر کشورها، ادامه داد: در حال حاضر مناسبات با همسایگان بسیار خوب پیش می‌رود.



وفي سياق آخر نوه الى "يوم الهواء النقي" وضرور الاهتمام الجاد بهذا الموضوع، لافتا الى اتخاذ قرارات جيدة في مجلس الوزراء بشأن الحفاظ على البيئة الا ان بعضها يتطلب وقتا طويلا نسبيا.

