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الأربعاء 19 كانون الثاني 2022 ساعة 18:55

باقري يجري محادثات مع مندوبي الترويكا الاوروبية والاتحاد الاوروبي

باقري يجري محادثات مع مندوبي الترويكا الاوروبية والاتحاد الاوروبي
وشهدت فيينا اليوم الاربعاء مواصلة المشاورات بين وفود ايران ومجموعة "4+1" (المانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين) بهدف رفع الحظر الاميركي عن ايران في اطار الجولة الثامنة للمفاوضات، وفي هذا السياق استمرت اليوم الاجتماعات في مختلف المستويات والصيغ في فندق كوبورغ.

واجرى كبير المفاوضين الايرانيين اليوم الاربعاء محادثات مع مندوبي الدول الاوروبية الثلاث الاعضاء في الاتفاق النووي والاتحاد الاوروبي.

ويوم امس الثلاثاء استمرت المفاوضات على مستويين هما رؤساء الوفود والخبراء حيث تم البحث وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا خاصة التحقق والضمانات.

وخلال اجتماع صباح امس الثلاثاء حضر خبراء ايران والاتحاد الاوروبي والدول الاوروبية الثلاث وخلال اجتماع عصر امس شارك رؤساء وفود ايران والدول الاوروبية الثلاث وكذلك مندوب الاتحاد الاوروبي، وخلال هذا الاجتماع الاخير الذي استغرق نحو 3 ساعات تم البحث وتبادل وجهات النظر حول تفاصيل نص المسودة وبعض افكار الطرفين.
رقم : 974513
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