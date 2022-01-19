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الأربعاء 19 كانون الثاني 2022 ساعة 20:03

الاحتلال الإسرائيلي يهدم منزليْن بالضفة والقدس المحتلة

الاحتلال الإسرائيلي يهدم منزليْن بالضفة والقدس المحتلة
وذكرت مصادر محلية: بأن قوات الاحتلال هدمت منزلا بمساحة 70 مترا في منطقة "الفريجات" في بلدة "الرماضين" جنوبي الخليل (جنوب الضفة الغربية المحتلة).

وأشارت المصادر المحلية في تصريحات لوسائل الإعلام، إلى أن المنزل تعود ملكيته للمواطن صالح ارقيق، حيث يأوي عائلة مكونة من خمسة أفراد بينهم أطفال، مضيفة أن "العائلة أصبحت بلا مأوى في ظل البرد القارس".

وفي سياق متصل، أجبرت سلطات الاحتلال، المقدسي فيصل الجعبري على هدم منزله الذي يأويه وعائلته في حي "واد الجوز" إلى الشمال الشرقي من البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة.

وأشار الجعبري، في تصريحات صحفية، إلى أن مساحة المنزل تبلغ 70 مترا، وتعيش فيه عائلته المكونة من ثمانية أفراد، منذ بناءه عام 2016.

وكانت بلدية الاحتلال أمهلت عائلة الجعبري حتى الـ 25 من كانون الثاني/يناير الجاري، لهدم منزلها ذاتيا أو أن تهدمه آلياتها وتكليفها أجرة الهدم.

وهو ما اضطر العائلة إلى هدمه ذاتيا، بعد أن فرضت عليها مخالفات بناء زادت عن 90 ألف شيكل (نحو 29 ألف دولار)، وتكلفت أيضًا بنحو 50 ألفًا (16 ألف دولار) للمحامين في محاولة لإلغاء قرار الهدم.

ويضطر الفلسطينيون في مدينة القدس إلى هدم منازلهم بأنفسهم، حال صدور قرارات هدم بحقها، تجنبا للتكاليف الباهظة التي تفرضها عليهم بلدية الاحتلال في حال نفذت هي عملية الهدم.
مصدر : وكالات
رقم : 974528
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