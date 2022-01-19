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الأربعاء 19 كانون الثاني 2022 ساعة 20:05

الأمم المتحدة قلقة حيال ضربات تحالف العدوان في صنعاء

الأمم المتحدة قلقة حيال ضربات تحالف العدوان في صنعاء
جاء ذلك على لسان ستيفان دوجاريك، الناطق باسم الأمين العام، خلال مؤتمر صحفي عقده، الثلاثاء، بمقر المنظمة الدولية في نيويورك.

والإثنين، أعلن التحالف العربي، في بيان صادر عنه "بداية ضربات جوية في صنعاء.

وقال المتحدث الأممي "يعرب الأمين العام (غوتيريش)عن قلقه وأسفه لضربات جوية شنها التحالف في صنعاء، وأسفرت عن سقوط العديد من الضحايا المدنيين".

وأضاف "يذكّر الأمين العام جميع الأطراف بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين، والالتزام بمبادئ التناسب والتمييز والحيطة".

وتابع "كما يدعو الأمين العام مرة أخرى جميع الأطراف إلى الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس ومنع المزيد من التصعيد وتكثيف الصراع".

وزاد "ويكرر الأمين العام دعواته للأطراف بضرورة الانخراط بشكل بناء ودون شروط مسبقة مع جهود وساطة أممية يبذلها المبعوث الخاص( لليمن، هانس) غروندبرغ؛ لدفع العملية السياسية للوصول إلى تسوية تفاوضية شاملة لإنهاء الصراع في اليمن".

واستهدف العدوان السعودي الاماراتي خلال اليومين الماضيين الأحياء المدنية والبنية التحتية في العاصمة صنعاء. وكون بنك أهدافه أصبح خالياً، فقد استهدف الحيّ الليبي وسط المدينة، بسلسلة غارات أدّت إلى تدمير خمسة منازل على رؤوس ساكنيها، وإلى استشهاد 12 مواطناً بينهم عميد طيار متقاعد، فضلاً عن إصابة 11 آخرين، وإحداث دمار واسع.
مصدر : وكالات
رقم : 974529
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