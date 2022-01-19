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الأربعاء 19 كانون الثاني 2022 ساعة 20:06

طالبان تدعو الدول الإسلامية للاعتراف بحكومتها

طالبان تدعو الدول الإسلامية للاعتراف بحكومتها
وقال أخوند، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة كابل: "أدعو الدول المسلمة لأخذ زمام المبادرة والاعتراف بنا رسميا، ومن ثم آمل بأن نتمكن من التطور سريعا"، حسبما نقلت "طلوع" الأفغانية.

ودعا أخوند أيضا الحكومات الدولية إلى الاعتراف رسميًا بإدارة طالبان في البلاد، مشيرا إلى أنه "تم استيفاء جميع الشروط والوصول بمعدلات الفساد إلى أدنى مستوى".

ويعد هذا المؤتمر أول ظهور علني موسع لرئيس وزراء حكومة طالبان منذ أن تولى المنصب في سبتمبر/أيلول الماضي وتمت الدعوة لعقده للتطرق إلى الأزمة الاقتصادية الهائلة التي تعيشها البلاد.

ومنتصف أغسطس/ آب الماضي، سيطرت حركة "طالبان" على أفغانستان بالكامل، بموازاة مرحلة أخيرة من انسحاب عسكري أمريكي من البلاد اكتملت نهاية الشهر ذاته.

ولا تزال دول العالم مترددة في الاعتراف بحكم "طالبان"، وتربط ذلك بسلوكيات الحركة، وخاصة احترام حقوق الإنسان، وعدم السماح لـ"الإرهابيين" بالعمل في البلاد.
مصدر : وكالات
رقم : 974531
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