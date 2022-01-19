زجاجات حارقة صوب مركبات مستوطنين وإحراق واحدة بالضفة المحتلة

وزعم موقع "0404" العبري، أن فلسطينيين رشقوا مركبات المستوطنين بالزجاجات الحارقة أثناء سيرها قرب مفترق مستوطنة "يتسهار" جنوب نابلس.



ولم يشِر الموقع إلى تسجيل إصابات في صفوف المستوطنين.



وفي وقت سابق، اليوم، أعلنت مصادر عبرية: أن سيارة مستوطن تعرضت للحرق تمامًا قرب قرية المغير شمال شرق رام الله.



وأظهرت صور من مكان الحادث تدمير السيارة جميعها وخروجها عن الخدمة.



وتشهد التمركزات الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة زيادة كبيرة في عدد عمليات رشق مركبات المستوطنين بالحجارة والزجاجات الحارقة، تزامنا مع انتهاكات متصاعدة ينفذها المستوطنون وقوات الاحتلال ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم.