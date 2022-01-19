الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 19 كانون الثاني 2022 ساعة 23:27

الاحتلال يعتقل 5 مقدسيين ومتضامنين في القدس

الاحتلال يعتقل 5 مقدسيين ومتضامنين في القدس
كما نظم عشرات المقدسيين والمتضامنين وقفة أمام مركز تحقيق "المسكوبية" الاحتلالي في القدس؛ للمطالبة بالإفراج عن أفراد عائلة صالحية والمتضامنين الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، أثناء اقتحامها منزلي عائلة الصالحية في حي الشيخ جراح شرق مدينة القدس المحتلة قبل هدمهما.

وتحت جنح الظلام، حشدت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" آلياتها وجنودها، لتنقض على منزلين لعائلة المقدسي محمود صالحية لتسويهما بالأرض التي استولت عليها ضمن مخططاتها الاستيطانية التوسعية.

وأقدمت قوات الاحتلال -فجر الأربعاء- على تدمير منزلين سكنيين لعائلة صالحية في حي الشيخ جراح شرقيّ القدس المحتلة، بعد إخلاء سكانهما عَنوة، والاعتداء عليهم واعتقال 26 منهم ومن المتضامنين معهم.

جاء ذلك بعد يومين من تدمير الاحتلال 5 منشآت للعائلة، ضمن جرائم الهدم والتهجير القسري، التي تصل إلى جرائم التطهير العرقي، وفق منظمات حقوقية.
مصدر : وكالات
رقم : 974557
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي في روسيا.. هل بدأت النزعة الأحادية الأمريكية تحتضر؟
رئيسي في روسيا.. هل بدأت النزعة الأحادية الأمريكية تحتضر؟
عبداللهيان: زيارة الرئيس الإيراني إلى روسيا إنعطافة في سياسة حسن الجوار
عبداللهيان: زيارة الرئيس الإيراني إلى روسيا إنعطافة في سياسة حسن الجوار
19 كانون الثاني 2022
الشيخ جراح إلى الواجهة مُجدداً.. و"إسرئيل" تلعب بالنار
الشيخ جراح إلى الواجهة مُجدداً.. و"إسرئيل" تلعب بالنار
19 كانون الثاني 2022
رسائل هجمات "أنصار الله" اليمنية داخل العمق الاستراتيجي الإماراتي
رسائل هجمات "أنصار الله" اليمنية داخل العمق الاستراتيجي الإماراتي
19 كانون الثاني 2022
قيادة من السجن.. لماذا أصبحت تصريحات الشيخ علي سلمان كابوساً لآل خليفة؟
قيادة من السجن.. لماذا أصبحت تصريحات الشيخ علي سلمان كابوساً لآل خليفة؟
19 كانون الثاني 2022
رئیس الجمهوریة : التعاون بين إيران وروسيا یضمن الامن بالمنطقة
رئیس الجمهوریة : التعاون بين إيران وروسيا یضمن الامن بالمنطقة
19 كانون الثاني 2022
كتب حسين مرتضى: اللقاء مع السيد صفي الدين .. جرد حساب اعلامي ورسائل سياسية
كتب حسين مرتضى: اللقاء مع السيد صفي الدين .. جرد حساب اعلامي ورسائل سياسية
18 كانون الثاني 2022
البيت الشيعي سيدخل جلسة البرلمان العراقي موحداً
البيت الشيعي سيدخل جلسة البرلمان العراقي موحداً
18 كانون الثاني 2022
إيران تبدأ بمحاكمة زعيم جماعة "الاحوازية" الارهابية
إيران تبدأ بمحاكمة زعيم جماعة "الاحوازية" الارهابية
18 كانون الثاني 2022
زيارة أمير عبد اللهیان إلى الصين.. النتائج والإنجازات
زيارة أمير عبد اللهیان إلى الصين.. النتائج والإنجازات
18 كانون الثاني 2022
الرعب من مدرسة سليماني
الرعب من مدرسة سليماني
18 كانون الثاني 2022
السعودية.. هجرة عكسية للشركات الأجنبية وخطط الأمير حبرٌ على ورق!
السعودية.. هجرة عكسية للشركات الأجنبية وخطط الأمير حبرٌ على ورق!
18 كانون الثاني 2022
الادميرال تنكسيري: مقارعة الاستكبار رمز القوة البحرية للحرس الثوري
الادميرال تنكسيري: مقارعة الاستكبار رمز القوة البحرية للحرس الثوري
18 كانون الثاني 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
رئيسي في روسيا.. هل بدأت النزعة الأحادية الأمريكية تحتضر؟
الشيخ جراح إلى الواجهة مُجدداً.. و"إسرئيل" تلعب بالنار
رسائل هجمات "أنصار الله" اليمنية داخل العمق الاستراتيجي الإماراتي
قيادة من السجن.. لماذا أصبحت تصريحات الشيخ علي سلمان كابوساً لآل خليفة؟