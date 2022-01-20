إصابة 12 من قوى الأمن الداخلي باستهداف حافلتهم في ريف درعا

أوضحت "سانا" أن التفجير وقع بالقرب من جسر صيدا في الريف الشرقي بباص مبيت لعناصر حفظ النظام يخدمون في مركز نصيب الحدودي أثناء توجههم إلى دمشق.



وأشارت إلى أنه تم إسعاف الجرحى إلى الهيئة العامة لمستشفى درعا القديم.