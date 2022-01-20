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الخميس 20 كانون الثاني 2022 ساعة 10:02

تخت روانجي: على مجلس الامن ارغام الكيان الاسرائيلي على انهاء الاحتلال

تخت روانجي: على مجلس الامن ارغام الكيان الاسرائيلي على انهاء الاحتلال
نوه تخت روانجي في كلمته الاربعاء خلال اجتماع مجلس الامن الدولي حول فلسطين الى الجرائم الوحشية لقادة الكيان الصهيوني في الاراضي الفلسطينية المحتلة من ضمنها ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ضد الشعب الفلسطيني الاعزل وقال: ان مرتكبي هذه الجرائم يجب تسليمهم للعدالة.

واعتبر الاوضاع في الاراضي الفلسطينية المحتلفة بانها ماضية للتدهور وتشكل تهديدا للسلام والامن الدولي وقال: ان الكيان الاسرائيلي بارتكابه في العام 2021 مجازر ضد الشعب الفلسطيني البريء من ضمنهم نساء واطفال ومصادرة ممتلكاتهم وتدمير منازلهم وتفريغها قسريا، قد واصلت سياساتها الظالمة والتوسعية واجراءاتها الاجرامية غير القانونية ومنها الانتهاك الشديد والمنظم للحقوق الانسانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال: بناء على تقارير منظمة الامم المتحدة فقد لقي 341 فلسطينيا مصرعه واصيب 17893 آخر في العام 2021 . الكيان الاسرائيلي يقتل الاطفال الفلسطينيين بصورة منظمة اذ بلغ عددهم 86 طفلا في العام الماضي في الاراضي المحتلة وهو اعلى رقم منذ العام 2014 .

واضاف مندوب ايران الدائم لدى منظمة الامم المتحدة: ان الحرب الشاملة التي شنها الكيان الاسرائيلي في ايار/مايو 2021 تعد مثالا واحدا فقط من الاعمال الوحشية للكيان الاسرائيلي حيث قتلت قواته 256 فلسطينيا من ضمنهم 66 طفلا و 40 سيدة منهم 13 عضوا في عائلة كبيرة واحدة دفنوا تحت الانقاض بينهم اطفال احدهم عمره 6 اشهر.
رقم : 974629
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