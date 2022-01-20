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الخميس 20 كانون الثاني 2022 ساعة 10:06

الحرس الثوري يواصل تقديم الخدمات الى المناطق المنكوبة بالسيول والثلوج

الحرس الثوري يواصل تقديم الخدمات الى المناطق المنكوبة بالسيول والثلوج
ففي جنوب شرق البلاد، حيث اجتاحت السيول مناطق في جنوب محافظة كرمان، أكد قائد فيلق ثار الله: تم النسيق بين جميع وحدات الحرس الثوري، وقد دخلت هذه الوحدات الى المنطقة (المنكوبة بالسيول) بما فيها مقر القدس واللواء 38 وفرقة ثار الله ومقر خاتم الانبياء بجميع معداتها وأجهزتها، كما استخدمت القوة الجوفضائية والقوة البحرية التابعتين للحرس الثوري مروحياتها لتقديم خدمات الإغاثة.

وقال العميد حسين معروفي في حديثه على هامش اجتماع لجنة إدارة الازمة بمحافظة كرمان: ان هذه المنطقة من عيوبها انها شديدة الانحدار ولذلك تسرع اليها مياه السيول، وتكبد الاهالي ومنازلهم ومزارعهم اضرارا كبيرة، ومن النقاط الايجابية ان المياه لا تبقى فيها.
وأوضح انه مع انحسار مياه السيول تقوم وحدات الحرس الثوري بتقديم الخدمات الاولية الى المواطنين المنكوبين بالسيول، فيما تكون الاولوية خلال اجتياح السيول في إنقاذ أرواح المواطنين، ومن الخدمات الاولية بعد انحسار المياه ازالة الترسبات الطينية من المنازل وتنظيف أدوات المنازل وأجهزتها فضلا عن إعداد الغذاء الساخن وتوزيعه بين المواطنين وكذلك العمل على فتح طرق المواصلات لمواصلة اعمال الإغاثة وإيصال المساعدات، مؤكدا ضرورة ترميم مصدات السيول لمواجهة هطول الامطار لاحقا.

أما في شمال غرب ايران، حيث تعرضت عدد من المحافظات لموجة ثلوج، فقد أكد قائد فيلق بيت المقدس للحرس الثوري في محافظة كردستان: ان الحرس وبكل إمكاناته لديه الجاهزية لتقديم الخدمات للمواطنين في حالات وقوع الازمات.

وفي حديثه خلال اجتماع للجنة ادارة الازمات بمحافظة كردستان، قال العميد صادق حسيني: ان هطول الثلوج خلال الايام الاخيرة تسبب بمشكلات في المحافظة وهي بحاجة الى إدارتها، وعلى المسؤولين ان يكونوا جاهزين لمواجهة الازمة.

وأضاف: اذا واجهنا انقطاعا في المياه والكهرباء والغاز، فإن ذلك سيؤدي الى استياء المواطنين، داعيا الى توفير الوقود البديل للمواطنين في فصل الشتاء.

ولفت الى ضرورة ازالة الثلوج وفتح الممرات والازقة ورفع المشكلات المرتبطة بالنقل والشحن، مشيرا الى ان الحرس ساهم في وضع عدد من المركبات لتوفير خدمات النقل للمواطنين، مؤكدا اهمية توعية وتدريب الناس على مواجهة الازمة لتقديم العون اللازم للجنة ادارة الازمة.
رقم : 974631
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