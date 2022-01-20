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الخميس 20 كانون الثاني 2022 ساعة 10:10

رئيسي : حصة ايران ستزداد بالسوق الروسية

رئيسي : حصة ايران ستزداد بالسوق الروسية
وأوضح رئيسي في اجتماع مع الجالية الايرانية المقيمة في روسيا وذلك في اطار زيارته الرسمية الى موسكو،  أن السوق الروسية تشكل مناخا جيدا للسلع الايرانية وأن حصتنا بهذا السوق من المؤكد تمتلك قابلية الارتقاء.

وأستطرد أن الاحصائيات تشير الى أن الصادرات شهدت زيادة بمساهمة التجار والمسؤولين الايرانيين في الشهور الماضية.

وشدد على أن الحكومة الايرانية تتبنى سياسة متوازنة مع كافة دول العالم وأن الجانبين الروسي والايراني ينويان تفعيل امكانيات البلدين.

وأشار رئيسي الى اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مبينا أنه تلمس ارادة جدية في إزالة المعوقات والمشاكل عن طريق الارتقاء وتنمية التعاون المشترك.

وأضاف أن القضايا المشتركة بالمجالات الاقتصادية وتنمية العلاقات استحوذت على جانب من اللقاء فيما الجانب الآخر تعلق بالدور المقتدر لايران وروسيا في المنطقة والقضايا الدولية.

وأردف الرئيسي الايراني أن الانطباع عن هذا القاء والحوار يتمثل بأن مسؤولي البلدين يسعون الى معالجة المشاكل وترقية العلاقات الثنائية.
رقم : 974633
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