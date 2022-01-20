صحيفة عبرية تكشف خرقا جديدا في السجون الإسرائيلية

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، مساء أمس الأربعاء، أن الخرائط الهندسية للسجون الإسرائيلية، خاصة "نفحة" و"بئر السبع" و"هشارون"، منشورة على شبكة الإنترنت، ويمكن للمتصفحين مشاهدتها بسهولة.



وأكدت الصحيفة أن استمرار نشر الخرائط الهندسية للسجون الإسرائيلية، رغم مرور أربعة أشهر كاملة على "فضيحة" هروب أسرى فلسطينيين ستة من سجن جلبوع شديد الحراسة، فإن الأمر يعني وجود تقصير واضح، فضلا عن استمرار هذا التقصير مع نشر خرائط لمقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي في شارع بلفور بمدينة القدس المحتلة.



وأوضحت مصلحة السجون الإسرائيلية أنه تمت إزالة هذه الخرائط من على شبكة الإنترنت، إلا أن الصحيفة العبرية قد أجرت بحثا تبين من خلاله استمرار نشر تلك الخرائط، زاعمة أنها تتبع جهات مدنية وليست أمنية.



ونجح 6 من الأسرى الفلسطينيين في الهروب من سجن جلبوع الإسرائيلي الشديد الحراسة، في السادس من شهر سبتمبر/أيلول الماضي، عبر نفق حفروه من داخل الزنزانة، أخرجهم إلى خارج السجن في عملية أسطورية، إلا أن الجيش والشرطة الإسرائيليين تمكنا من إلقاء القبض عليهم واعتقالهم، على التوالي، بعد مرور نحو 14 يوما من عملية الهروب.