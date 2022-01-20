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الخميس 20 كانون الثاني 2022 ساعة 13:57

اية الله رئيسي : التطرف والتكفير وجها ضربة كبيرة للمسلمين

اية الله رئيسي : التطرف والتكفير وجها ضربة كبيرة للمسلمين
جاء ذلك خلال لقاء رئيسي اليوم الخميس برئيس مجلس الإفتاء الروسي والإدارة الروحية للمسلمين في روسيا راوي عين الدين حيث تطرق الرئيس رئيسي الى العلاقات الحسنة بين ايران وروسيا، واصفا زيارته الى موسكو بانها منعطف في مسيرة العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية بين البلدين .

واكد رئيسي ان العلاقة مع المسلمين في روسيا تكتسب اهمية خاصة لدى ايران.

كما تطرق رئيسي الى المكانة العالية والدور الكبير للمسجد في الدين الاسلامي ، معتبرا ان المساجد هي مركز التواصل بين المسلمين ، واماكن العبادة ومراكز بث المعلومات بين الناس واشاعة الأمل بينهم بدل اليأس .

من جانبه اعرب عين الدين عن ارتياحه لزيارة الرئيس رئيسي الى موسكو ، وقال مخاطبا رئيسي : اننا ندرك مدى أهمية لقائكم مع الرئيس بوتين ، مشيرا الى ان هذا اللقاء ستكون له معطيات ايجابية مهمة جدا على المسلمين في روسيا.

واضاف : ان صلاتكم في الكرملين تحمل الكثير من الرمزية ، وقد كتب لي البعض من فنلندا ان البركة قد حلت في الكرملين بهذه الصلاة.
رقم : 974665
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