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الخميس 20 كانون الثاني 2022 ساعة 17:05

الاحتلال يفرج عن القيادي بـ"الجهاد" رايق بشارات

الاحتلال يفرج عن القيادي بـ"الجهاد" رايق بشارات
وكان قد أنهى الأسير الجريح رايق بشارات في الـ13 من أكتوبر الماضي، إضرابه المفتوح عن الطعام الذي استمر 53 يومًا، بعد التوصل لاتفاق مع إدارة سجون الاحتلال يقضي بإنهاء اعتقاله الإداري بعد ثلاثة أشهر.

والأسير بشارات من بلدة طمون بمحافظة طوباس والأغوار الشمالية، متزوج ولديه ثلاثة أبناء، وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلته في 23 تموز الماضي، وحولته للاعتقال الإداري التعسفي دون أن توجه له أي اتهام، واعتقل سابقا عام 2003 وأمضى 7 أعوام و9 أشهر في سجون الاحتلال، وأفرج عنه بتاريخ 20 شباط 2011.

وهنأت حركة الجهاد الإسلامي الأسير القيادي الشيخ رايق بشارات بمناسبة انتزاعه الحرية والإفراج عنه من سجون الاحتلال؛ بعد خوضه معركة الإضراب عن الطعام لمدة 53 يوماً انتصر خلالها على السجان.

وشددت الحركة على أن الأسير بشارات قد أرغم الاحتلال على تحديد موعد الافراج عنه، ليكتمل النصر اليوم بنيله حريته وعودته إلى حضن أهله وأسرته وإخوانه في بلدة طمون.
مصدر : وكالات
رقم : 974683
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