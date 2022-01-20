كتب حسين مرتضى .. ما حقيقة الدور الأمريكي في لبنان ومن هي الجهة السياسية المستفيدة؟

الجانب الامريكي متواجد سياسياً في لبنان بشكل واضح ومؤثر من خلال بعض الجهات السياسية اللبنانية إضافة للدعم السعودي المستمر.



أما عسكرياً فإن التواجد الأمريكي بات أمراً واقع خاصة بعد ظهور عناصر المارينز بزيهم العسكري في وسط بيروت بتاريخ ٢٤-١٢-٢٠٢١ وهم يوزعون الهدايا على الأطفال.



المعلومات تؤكد بان هناك تواجد دائم لعناصر المارينز في مطار رياق في البقاع إضافة لهبوط طائرات امريكية عسكرية في المطار.



كذلك الأمر في مطار حامات والذي يشهد حركة كثيفة للطيران الأمريكي ولا أحد يعلم سر هذه الحركة بحيث تشير المعلومات إلى احتمال نقل سلاح وذخيرة إلى الداخل اللبناني.



كما علينا التأكيد بأن الجانب الامريكي قام سابقاً بنقل عناصر من تنظيم "داعش" من سورية إلى العراق في عملية لإعادة نشرهم في المناطق المراد إشعالها مجدداً وبالتالي من يضمن عدم نقل عناصر من التنظيم الارهابي إلى لبنان.



وللتذكير نقول بأن الجانب الأمريكي لديه مراكز أمنية في لبنان إضافة لتجهيزه أكبر سفارة له في بيروت والتي تحدثنا سابقاً عنها.



إضافة لذلك فإن حزب القوات وبتصريح لرئيسه أكد وجود خمسة عشر ألف مقاتل لديه فهل هؤلاء المقاتلين هم للحراسة الشخصية أم أنهم ضمن مشروع الأمن الذاتي القائم على فكر المليشيا ومن يقوم بتدريبهم وتمويلهم وتسليحهم وفي أي مناطق يتم تدريبهم.



باختصار نقول بأن الإدارة الأمريكية تمارس دوراً خطيراً في لبنان على المستوى السياسي والعسكري والأمني والهدف هو حصار المقاومة وإدخال لبنان في مشروع التطبيع.