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الخميس 20 كانون الثاني 2022 ساعة 19:07

الاحتلال يلتهم أراضي جديدة جنوب نابلس

الاحتلال يلتهم أراضي جديدة جنوب نابلس
وأفادت مصادر محلية أن جرافات معززة بقوات الاحتلال اقتحمت جبل الروس، وباشرت في عملية تجريف الدونمات من الحوض (18) لمصلحة توسيع بؤرة "احياه" الاستيطانية، الجاثمة على أراضي جالود.

وتقع منطقة جبل الروس على بعد 200 متر من منازل جالود من الجهة الجنوبية.

ومنذ إنشاء "احياه"، استولى مستوطنو هذه البؤرة على آلاف الدونمات حول البؤرة لأغراض الاستيطان والزراعة، وهم يمتنعون عن إخلاء المناطق الخاصة الواسعة من أرض بلدة جالود التي زرعوها بالزيتون والعنب.

وتعدّ البلدة واحدة من أكثر البلدات الفلسطينية بالضفة المتضررة بالزحف الاستيطاني؛ بسبب الطوق الذي تفرضه عليها ثماني مستوطنات تحيط بها من جميع الاتجاهات.

وتبلغ مساحة جالود عشرين ألف دونم، استولت المستوطنات على ما يقارب ثمانين بالمئة من مساحتها بما يعادل ستة عشر ألف دونم تقريبا.

ويحيط بالبلدة ثماني مستوطنات، استولت على عدد كبير من الدونمات الزراعية وأشجار الزيتون.

وأغلب قاطنيها من المستوطنين المتطرفين وجماعات “تدفيع الثمن”، ممن يعتدون على المواطنين وطلاب المدرسة الثانوية القريبة من مستوطنة “شفوت راحيل”، ويعتدون على أشجار الزيتون.
مصدر : وكالات
رقم : 974708
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