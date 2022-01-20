تونس... تأجيل النظر في قضايا جرائم انتخابات 2019

وذكرت قناة "نسمة" التونسية أن المحكمة قررت تأجيل النظر في قضايا الجرائم الانتخابية إلى جلسة بتاريخ 7 فبراير/ شباط .2022



وشملت جلسة اليوم الخميس، كل من حمة الهمامي ونبيل القروي ومهدي جمعة ويوسف الشاهد وأحمد الصافي سعيد ومحمد المنصف المرزوقي وسلمى اللومي ومنجي الرحوي وعبد الكريم الزبيدي وحمادي الجبالي ومحسن مرزوق وسليم الرياحي وناجي جلول وسعاد عبد الرحيم ومحمد بن ميلاد وعبيد البريكي ومحمد الصغير النوري والياس الفخفاخ ولطفي المرايحي ومحمد الهاشمي الحامدي وسعيد العايدي.



يذكر أن جميع المشمولين بهذه القضايا لم يحضروا إلى المحكمة لعدم إبلاغهم بالاستدعات وفق هيئة المحكمة التي قررت التأخير لإبلاغهم بها.



وكانت النيابة العامة التونسية قد أحالت عددا من السياسيين التونسيين والمرشحين السابقين للرئاسة، إلى القضاء بتهم تتعلق بالانتخابات التي أجريت في عام 2019. ووجهت النيابة العامة اتهامات بـ"مخالفة تحجير الإشهار السياسي والانتفاع بدعاية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي".