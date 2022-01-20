الصفحة الرئيسية
0
الخميس 20 كانون الثاني 2022 ساعة 19:09

تونس... تأجيل النظر في قضايا جرائم انتخابات 2019

تونس... تأجيل النظر في قضايا جرائم انتخابات 2019
وذكرت قناة "نسمة" التونسية أن المحكمة قررت تأجيل النظر في قضايا الجرائم الانتخابية إلى جلسة بتاريخ 7 فبراير/ شباط .2022

وشملت جلسة اليوم الخميس، كل من حمة الهمامي ونبيل القروي ومهدي جمعة ويوسف الشاهد وأحمد الصافي سعيد ومحمد المنصف المرزوقي وسلمى اللومي ومنجي الرحوي وعبد الكريم الزبيدي وحمادي الجبالي ومحسن مرزوق وسليم الرياحي وناجي جلول وسعاد عبد الرحيم ومحمد بن ميلاد وعبيد البريكي ومحمد الصغير النوري والياس الفخفاخ ولطفي المرايحي ومحمد الهاشمي الحامدي وسعيد العايدي.

يذكر أن جميع المشمولين بهذه القضايا لم يحضروا إلى المحكمة لعدم إبلاغهم بالاستدعات وفق هيئة المحكمة التي قررت التأخير لإبلاغهم بها.

وكانت النيابة العامة التونسية قد أحالت عددا من السياسيين التونسيين والمرشحين السابقين للرئاسة، إلى القضاء بتهم تتعلق بالانتخابات التي أجريت في عام 2019. ووجهت النيابة العامة اتهامات بـ"مخالفة تحجير الإشهار السياسي والانتفاع بدعاية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي".
مصدر : وكالات
رقم : 974712
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
كتب حسين مرتضى .. ما حقيقة الدور الأمريكي في لبنان ومن هي الجهة السياسية المستفيدة؟
كتب حسين مرتضى .. ما حقيقة الدور الأمريكي في لبنان ومن هي الجهة السياسية المستفيدة؟
رئيسي : حصة ايران ستزداد بالسوق الروسية
رئيسي : حصة ايران ستزداد بالسوق الروسية
20 كانون الثاني 2022
أهمية العلاقات الاقتصادية بين ايران وروسيا
أهمية العلاقات الاقتصادية بين ايران وروسيا
20 كانون الثاني 2022
الحرس الثوري يواصل تقديم الخدمات الى المناطق المنكوبة بالسيول والثلوج
الحرس الثوري يواصل تقديم الخدمات الى المناطق المنكوبة بالسيول والثلوج
20 كانون الثاني 2022
كواليس عداء الرياض للمقاومة واستراتيجية حزب الله الجديدة لمواجهة المؤامرة السعودية
كواليس عداء الرياض للمقاومة واستراتيجية حزب الله الجديدة لمواجهة المؤامرة السعودية
20 كانون الثاني 2022
النزاعات الداخلية للتجنيد الإجباري ‘‘الاسرائيلي‘‘
النزاعات الداخلية للتجنيد الإجباري ‘‘الاسرائيلي‘‘
20 كانون الثاني 2022
رئيسي في روسيا.. هل بدأت النزعة الأحادية الأمريكية تحتضر؟
رئيسي في روسيا.. هل بدأت النزعة الأحادية الأمريكية تحتضر؟
19 كانون الثاني 2022
عبداللهيان: زيارة الرئيس الإيراني إلى روسيا إنعطافة في سياسة حسن الجوار
عبداللهيان: زيارة الرئيس الإيراني إلى روسيا إنعطافة في سياسة حسن الجوار
19 كانون الثاني 2022
الشيخ جراح إلى الواجهة مُجدداً.. و"إسرئيل" تلعب بالنار
الشيخ جراح إلى الواجهة مُجدداً.. و"إسرئيل" تلعب بالنار
19 كانون الثاني 2022
رسائل هجمات "أنصار الله" اليمنية داخل العمق الاستراتيجي الإماراتي
رسائل هجمات "أنصار الله" اليمنية داخل العمق الاستراتيجي الإماراتي
19 كانون الثاني 2022
قيادة من السجن.. لماذا أصبحت تصريحات الشيخ علي سلمان كابوساً لآل خليفة؟
قيادة من السجن.. لماذا أصبحت تصريحات الشيخ علي سلمان كابوساً لآل خليفة؟
19 كانون الثاني 2022
رئیس الجمهوریة : التعاون بين إيران وروسيا یضمن الامن بالمنطقة
رئیس الجمهوریة : التعاون بين إيران وروسيا یضمن الامن بالمنطقة
19 كانون الثاني 2022
كتب حسين مرتضى: اللقاء مع السيد صفي الدين .. جرد حساب اعلامي ورسائل سياسية
كتب حسين مرتضى: اللقاء مع السيد صفي الدين .. جرد حساب اعلامي ورسائل سياسية
18 كانون الثاني 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
كتب حسين مرتضى .. ما حقيقة الدور الأمريكي في لبنان ومن هي الجهة السياسية المستفيدة؟
رئيسي : حصة ايران ستزداد بالسوق الروسية
أهمية العلاقات الاقتصادية بين ايران وروسيا
كواليس عداء الرياض للمقاومة واستراتيجية حزب الله الجديدة لمواجهة المؤامرة السعودية