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الخميس 20 كانون الثاني 2022 ساعة 19:51

أمير عبداللهيان: العلاقات الممتازة بين إيران وروسيا تاتي في سیاق العلاقات الاستراتيجية

أمير عبداللهيان: العلاقات الممتازة بين إيران وروسيا تاتي في سیاق العلاقات الاستراتيجية
جاء ذلك خلال لقاء امير عبداللهيان، الذي يرافق الرئيس ابراهيم رئيسي في زيارته الى موسكو، مع ليونيد سلوتسكي، رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي، حيث تبادل الجانبان خلال الاجتماع وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والبرلمانية، وأكدا على ضرورة استمرار المشاورات والتعاون بين البلدين.

وقال وزير الخارجية الايراني في اللقاء، إن الزيارة الرسمية للرئيس الايراني إلى موسكو، تظهر الأهمية التي توليها الجمهورية الإسلامية الإيرانية للعلاقات مع روسيا.

وفي الإشارة إلى الاجتماع بين الرئيسين الايراني والروسي والمحادثات المهمة التي جرت بينهما، وصف امير عبداللهيان العلاقات الممتازة بين البلدين بأنها تاتي في سياق العلاقات الاستراتيجية بينهما.

بدوره أشاد سلوتسكي بالعلاقات البرلمانية بين البلدين، معتبرا توسيع التعاون الاستراتيجي مع الجمهورية الإسلامية في المنطقة، بانه مهم وأساسي بالنسبة لروسيا.

وحضر اللقاء كاظم جلالي سفير إيران لدى روسيا وإبراهيم رضائي عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي.
رقم : 974720
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