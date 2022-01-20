برلمان الأردن يدين ممارسات الاحتلال في 'الشيخ جراح'

ونقل بيان صحفي، اليوم الخميس، عن رئيس اللجنة، النائب خلدون حينا، التأكيد على "الرفض المطلق لجرائم الاحتلال التي ترمي إلى تغيير الوضع القائم في القدس، والتهجير القسري لأبناء المدينة، وتشريد الفلسطينيين من منازلهم، خاصة أبناء حي الشيخ جراح".



وأشار حينا إلى أن هذه الجرائم "تشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، وتتعارض مع كافة المواثيق والمعاهدات الدولية".



وشدد حينا على "أهمية الدور الذي يقوم به الأردن، بقيادة الملك عبد الله الثاني، في دعم القضية الفلسطينية، والأشقاء الفلسطينيين، وكذلك على أهمية الوصاية الهاشمية في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس".



وهدمت قوات الاحتلال، أمس الأربعاء، منزل عائلة "صالحية" في حي "الشيخ جراح" بالقدس المحتلة، واعتقلت 26 شخصًا من أفراد العائلة ومتضامنين معهم.