ألمانيا تقول ان نافذة الفرص في المفاوضات تشرف على الإغلاق

وفي سياق ممارسة الغرب نوعا من الحرب النفسية مع ايران من خلال الحديث عن ضيق الوقت، شددت بيربوك، أثناء مؤتمر صحفي عقدته في برلين اليوم الخميس، عقب اجتماعها مع نظيرها الأمريكي أنتوني بلينكن، على أن "النافذة المتاحة لإيجاد حل تشرف على الإغلاق" على حد تعبيرها، مضيفة: "المباحثات في مرحلة حاسمة، ونحن في حاجة إلى تقدم عاجل للغاية، وإلا فلن ننجح في التوصل إلى اتفاق مشترك".



وأكدت الوزيرة الألمانية أن الأطراف في الاتفاق النووي تعمل بشكل متماسك على إحياء الصفقة، مدعية: "هدفنا هو الحفاظ على الاتفاق وبالدرجة الأولى منع استمرار عمليات التخصيب من قبل إيران.. ومن الواضح أن العمل جار باتجاه واحد في حوارنا مع روسيا والصين".



ويبدو ان الغربيين تقاسموا الادوار بينهما للعب دور الشرطي الصالح والشرطي السيئ مع ايران التي مازالت مصرة على مطالبها المشروعة وغير مكترثة لضغوط الغرب.



من جانبه قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي في ايران، أن مماطلة امريكا في الالتزام بتعهداتها في الاتفاق النووي هي السبب في إطالة محادثات فيينا، موضحا ان امريكا تريد رفع الحد الادنى من الحظر وتطلب من ايران العودة الى الحد الاقصى من تعهداتها النووية.



وكانت جولة المفاوضات الثامنة قد انطلقت يوم 27 كانون الأول/ديسمبر الماضي وحققت بعض التقدم لغاية الآن وفق تأكيد الوفود المشاركة.