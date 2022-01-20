الصفحة الرئيسية
0
الخميس 20 كانون الثاني 2022 ساعة 20:21

ألمانيا تقول ان نافذة الفرص في المفاوضات تشرف على الإغلاق

ألمانيا تقول ان نافذة الفرص في المفاوضات تشرف على الإغلاق
وفي سياق ممارسة الغرب نوعا من الحرب النفسية مع ايران من خلال الحديث عن ضيق الوقت، شددت بيربوك، أثناء مؤتمر صحفي عقدته في برلين اليوم الخميس، عقب اجتماعها مع نظيرها الأمريكي أنتوني بلينكن، على أن "النافذة المتاحة لإيجاد حل تشرف على الإغلاق" على حد تعبيرها، مضيفة: "المباحثات في مرحلة حاسمة، ونحن في حاجة إلى تقدم عاجل للغاية، وإلا فلن ننجح في التوصل إلى اتفاق مشترك".

وأكدت الوزيرة الألمانية أن الأطراف في الاتفاق النووي تعمل بشكل متماسك على إحياء الصفقة، مدعية: "هدفنا هو الحفاظ على الاتفاق وبالدرجة الأولى منع استمرار عمليات التخصيب من قبل إيران.. ومن الواضح أن العمل جار باتجاه واحد في حوارنا مع روسيا والصين".

ويبدو ان الغربيين تقاسموا الادوار بينهما للعب دور الشرطي الصالح والشرطي السيئ مع ايران التي مازالت مصرة على مطالبها المشروعة وغير مكترثة لضغوط الغرب.

من جانبه قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي في ايران، أن مماطلة امريكا في الالتزام بتعهداتها في الاتفاق النووي هي السبب في إطالة محادثات فيينا، موضحا ان امريكا تريد رفع الحد الادنى من الحظر وتطلب من ايران العودة الى الحد الاقصى من تعهداتها النووية.

وكانت جولة المفاوضات الثامنة قد انطلقت يوم 27 كانون الأول/ديسمبر الماضي وحققت بعض التقدم لغاية الآن وفق تأكيد الوفود المشاركة.
مصدر : وكالات
رقم : 974727
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
كتب حسين مرتضى .. ما حقيقة الدور الأمريكي في لبنان ومن هي الجهة السياسية المستفيدة؟
كتب حسين مرتضى .. ما حقيقة الدور الأمريكي في لبنان ومن هي الجهة السياسية المستفيدة؟
رئيسي : حصة ايران ستزداد بالسوق الروسية
رئيسي : حصة ايران ستزداد بالسوق الروسية
20 كانون الثاني 2022
أهمية العلاقات الاقتصادية بين ايران وروسيا
أهمية العلاقات الاقتصادية بين ايران وروسيا
20 كانون الثاني 2022
الحرس الثوري يواصل تقديم الخدمات الى المناطق المنكوبة بالسيول والثلوج
الحرس الثوري يواصل تقديم الخدمات الى المناطق المنكوبة بالسيول والثلوج
20 كانون الثاني 2022
كواليس عداء الرياض للمقاومة واستراتيجية حزب الله الجديدة لمواجهة المؤامرة السعودية
كواليس عداء الرياض للمقاومة واستراتيجية حزب الله الجديدة لمواجهة المؤامرة السعودية
20 كانون الثاني 2022
النزاعات الداخلية للتجنيد الإجباري ‘‘الاسرائيلي‘‘
النزاعات الداخلية للتجنيد الإجباري ‘‘الاسرائيلي‘‘
20 كانون الثاني 2022
رئيسي في روسيا.. هل بدأت النزعة الأحادية الأمريكية تحتضر؟
رئيسي في روسيا.. هل بدأت النزعة الأحادية الأمريكية تحتضر؟
19 كانون الثاني 2022
عبداللهيان: زيارة الرئيس الإيراني إلى روسيا إنعطافة في سياسة حسن الجوار
عبداللهيان: زيارة الرئيس الإيراني إلى روسيا إنعطافة في سياسة حسن الجوار
19 كانون الثاني 2022
الشيخ جراح إلى الواجهة مُجدداً.. و"إسرئيل" تلعب بالنار
الشيخ جراح إلى الواجهة مُجدداً.. و"إسرئيل" تلعب بالنار
19 كانون الثاني 2022
رسائل هجمات "أنصار الله" اليمنية داخل العمق الاستراتيجي الإماراتي
رسائل هجمات "أنصار الله" اليمنية داخل العمق الاستراتيجي الإماراتي
19 كانون الثاني 2022
قيادة من السجن.. لماذا أصبحت تصريحات الشيخ علي سلمان كابوساً لآل خليفة؟
قيادة من السجن.. لماذا أصبحت تصريحات الشيخ علي سلمان كابوساً لآل خليفة؟
19 كانون الثاني 2022
رئیس الجمهوریة : التعاون بين إيران وروسيا یضمن الامن بالمنطقة
رئیس الجمهوریة : التعاون بين إيران وروسيا یضمن الامن بالمنطقة
19 كانون الثاني 2022
كتب حسين مرتضى: اللقاء مع السيد صفي الدين .. جرد حساب اعلامي ورسائل سياسية
كتب حسين مرتضى: اللقاء مع السيد صفي الدين .. جرد حساب اعلامي ورسائل سياسية
18 كانون الثاني 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
كتب حسين مرتضى .. ما حقيقة الدور الأمريكي في لبنان ومن هي الجهة السياسية المستفيدة؟
رئيسي : حصة ايران ستزداد بالسوق الروسية
أهمية العلاقات الاقتصادية بين ايران وروسيا
كواليس عداء الرياض للمقاومة واستراتيجية حزب الله الجديدة لمواجهة المؤامرة السعودية