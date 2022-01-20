?>?> بلينكن: يمكن إعادة إحياء الاتفاق النووي بعد "تقدم متواضع" - اسلام تايمز

وأضاف في حديثه مع صحفيين: "يمكنني القول إننا شهدنا تقدما متواضعا في الأسابيع الأخيرة الماضية من المحادثات" الجارية في فيينا وبالتالي، "تقييمي بعد محادثاتي مع الزملاء، أن العودة إلى الامتثال المتبادل لا يزال ممكنا".



وانطلقت الجولة الثامنة لمفاوضات إلغاء الحظر عن ايران قبل أسابيع في فيينا، في حين قال المسؤولون الاميركان والاوروبيون ان بعض التقدم قد تحقق في المفاوضات لكنه لم يصل بعد الى حد يمكن معه الامل بالتوصل الى اتفاق.



وقبل ذلك قال دبلوماسيون اوروبيون ان القسم الاكبر من المحادثات في الايام الاخيرة قد ركّز على مطالب ايران بالحصول على ضمانات بشأن الثبات في الالتزام بالاتفاق النووي وعدم تكرار الانسحاب منه.



ومارست الجهات الغربية نوعا من الحرب النفسية مع ايران من خلال الحديث عن ضيق الوقت للتوصل الى اتفاق مع طهران، فيما يبدو ان الغربيين تقاسموا الادوار بينهما للعب دور الشرطي الصالح والشرطي السيئ مع ايران التي مازالت مصرة على مطالبها المشروعة وغير مكترثة لضغوط الغرب.