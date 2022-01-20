?>?> بكيرات: استهداف الاحتلال قيادات القدس سياسة عنصرية لن تنجح - اسلام تايمز
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الخميس 20 كانون الثاني 2022 ساعة 20:25

بكيرات: استهداف الاحتلال قيادات القدس سياسة عنصرية لن تنجح

بكيرات: استهداف الاحتلال قيادات القدس سياسة عنصرية لن تنجح
وقال بكيرات: إنّ ملاحقة الاحتلال له ولقيادات مقدسية سببها الوقوف في وجه الاحتلال وفضح سياساته العنصرية.

وأضاف: "القيادات المقدسية تعمل على توعية المجتمع المقدسي والفلسطيني من خطورة الاحتلال ومشاريعه الاستيطانية، ولا يريد الاحتلال أن يكون هناك من يوظف المجتمع المقدسي للدفاع عن مقدساته ويفضح سياساته".

وأردف بالقول: "الاحتلال يعبث في بيوتنا تفتيشاً دون أي مسبب وبهذه العنجهية يريد أن يؤسس لمرحلة جديدة في القدس"، موضحًا أنّ سلطات الاحتلال أصدرت بحقه 26 قرار إبعاد، واعتقلته 32 مرة.

وأكد بكيرات أن هذه المرحلة التي يسعى الاحتلال لفرضها "هي محاولة إخراجنا عن القانون، ومحاولة إعادتنا إلى مربع التهجير والخروج خارج إطار جدار الفصل العنصري".

وأشار إلى أنّ هذه المحاولة تسعى لإبعادنا عن الدفاع عن أقصانا، قائلاً: "المسجد الأقصى أمانة في رقابنا، وسنبقى ندافع عنه ونكافح سياسات الاحتلال التي تستهدفه".

وتابع: "منذ أيام كنا نوضح للجمهور ما تقوم به سلطات الاحتلال في الشيخ جراح والسياسات الاحتلالية الخطيرة في ساحة البراق، ونحن ندفع ثمن الرباط في هذه المدينة، ولن نتوقف عن الدفاع عن القدس".

ووجّه بكيرات ثلاث رسائل مهمة لشحذ الهمم للدفاع عن المسجد الأقصى المبارك والمدينة المقدسة.

وقال: "الرسالة الأولى هي أن ما تقوم به سلطات الاحتلال من سياسة عنصرية بلطجية لن تثنينا عن ثباتنا ورباطنا في القدس".

وأضاف في رسالته الثانية: "نوجّه نداءنا إلى حاضنتنا الفلسطينية والشعبية والحاضنة المقدسية أن عليكم شد الرحال للمسجد الأقصى، ولا تتركوا القدس والأقصى وحيديْن".

ووجّه خطابه إلى الدول العربية والإسلامية في رسالته الثالثة بالقول: "آن الأوان أن يحاكم الاحتلال، وأن يفهم المجتمع العربي والإسلامي والدولي بأن موقفنا وروايتنا بأن القدس لا يمكن إلا أن تكون عاصمة الشعب الفلسطيني".

وأضاف: "على الحاضنة العربية والإسلامية والعالمية الوقوف إلى جانبنا شعبًا ما يزال يرزح تحت الاحتلال".
رقم : 974733
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