لقاء أمير عبد اللهيان ولافروف بمسكو: هذا ما دار بين الجانبين

وبحث وزيرا خارجية البلدين خلال الاجتماع، التعاون بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، كما كانت القضايا الإقليمية والدولية المهمة من بين مواضيع لقاء امير عبد اللهيان ولافروف.



وتحدث وزير الخارجية الروسي خلال اللقاء عن أهمية زيارة الرئيس الايراني السيد إبراهيم رئيسي لموسكو، وقال ان الزيارة الأولى لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى موسكو حظيت باهمية كبيرة.



وأشار لافروف الى أن رئيسي البلدين أجريا محادثات مفصلة أمس ووصف الزيارة بأنها مكثفة للغاية، كما أشار إلى خطاب السيد رئيسي الذي ألقاه في مجلس الدوما الروسي.



وكان رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية قد بدا يوم امس زيارة الى موسكو لمدة يومين واجرى محادثات مسهبة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.



وحضر الرئيس آية الله ابراهيم رئيسي اليوم الخميس مجلس الدوما الروسي والقى كلمة فيه تناول فيها العلاقات الثنائية بين البلدين واهم القضايا الاقليمية والدولية.