?>?> بعد عملية ‘‘اعصار اليمن‘‘.. الإمارات توطد علاقاتها الاستخبارية مع الكيان الصهيوني - اسلام تايمز

وفي هذا السياق أكد السفير الإماراتي لدى واشنطن، يوسف العتيبة، أن بلاده تعتزم توطيد التعاون الأمني الاستخباراتي مع امريكا والكيان الصهيوني إثر الهجوم الصاروخي الذي تعرضت له أبوظبي.



وقال العتيبة، في كلمة ألقاها أمس الأربعاء خلال فعالية للمعهد اليهودي لأبحاث الأمن القومي الأمريكي، إن كلا من الولايات المتحدة و"إسرائيل" أصدرتا بياني دعم قويين للإمارات على خلفية الهجوم، معربا عن شكره لكلا الطرفين.



وتابع أنه "بالطبع سيكون هناك توطيد للتعاون في المجالين الأمني والاستخباراتي والدفاعي"، مشيرا إلى أن أحداث الاثنين أكدت أن هذا الأمر أولوية لبلاده.



وخلال الفعالية ذاتها قال سفير الإمارات إن حركة أنصار الله استخدمت صواريخ كروز وصواريخ بالستية وطائرات مسيرة في الهجوم على أبوظبي.



وتشهد العلاقات بين الإمارات والکیان القاتل للاطفال تقربا كبيرا بعد تطبيع ابوظبي علاقاتها مع هذا الكيان المحتل في واشنطن في سبتمبر 2020 و بامر من الرئيس الاميركي السابق الارعن دونالد ترامب.



والجدير ذكره أنه عقب الهجوم، عرض رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت، تقديم دعم أمني واستخباراتي، لدولة الإمارات.



وقد ندد بينيت في رسالة وجهها لولي عهد الإمارات محمد بن زايد، بالهجوم، وأكد أن "إسرائيل "ملتزمة بالعمل مع أبوظبي في المعركة المستمرة ضد "القوى المتطرفة" في المنطقة، وسنواصل الشراكة معكم لهزيمة أعدائنا المشتركين"، معلنا أنه أعطى أمرا للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية بتزويد نظيرتها في الإمارات بأي مساعدة، يمكن أن تساعد في الحماية من الهجمات المستقبلية.



وتلا الرسالة، أن عرضت جهات أمنية إسرائيلية على أبو ظبي المساعدة في عمليات التحقيق حول ملابسات الهجمات اليمنية، في إطار العمل على استخلاص العبر للحيلولة دون تعرض أبو ظبي لهجمات مماثلة في المستقبل.



وكشف النقاب بأن سلاح البحرية الإسرائيلي، سيشارك في مناورة بحرية كبيرة تقودها الولايات المتحدة، وتضم 60 دولة، بما فيها دول عربية.



ومن المقرر أن تبدأ المناورة في نهاية الشهر الجاري، في المنطقة البحرية حول شبه الجزيرة العربية، فيما ستُخصّص غالبيتها لأنشطة ووسائل غير مأهولة في ساحات القتال البحرية.



وحسب ترتيبات المناورة التي ستُجرى من 30 ديسمبر وحتى 17 فبراير، وستجلب عشرة أساطيل طائراتها المسيّرة معها.



وكانت الإمارات شاركت سابقا في مناورة بحرية مع كل من "إسرائيل" والأسطول الأمیركي الخامس.



