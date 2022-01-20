?>?> باقري: الدفاع المقدس انموذج للمقاومة من قبل دعاة الحق - اسلام تايمز

وفي رسالة وجهها الى المهرجان الدولي الثالث للافلام القصيرة "رسام" المنعقد بطهران، اعتبر اللواء باقري تنظيم هذا المهرجان خطوة واسعة ومباركة في طريق انعكاس روح وعظمة الدفاع المقدس (في مواجهة الحرب العدوانية التي شنها النظام العراقي السابق ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال الاعوام 1980-1988) وفتح هذا الكنز العظيم والاحتياطي الاستراتيجي في مسار الثورة الصانعة للحضارة الاسلامية وتقدم البلاد والنمو الوطني.



واضاف: اننا نشكر الباري تعالى لان الدفاع المقدس اضحى فرصة لاثبات حقانية ومظلومية الشعب الايراني لشعوب العالم، ومع اماطته اللثام عن الوجه الخادع لقوى الهيمنة والاستكبار، تحول الى انموذج للمقاومة من قبل دعاة الحق والحرية في العالم وسيكون بجوهره الخالد قادرا على مر التاريخ ليكون منارا للمجاهدين في سبيل الله في مختلف خنادق الحرب للحق ضد الباطل.



واعتبر اللواء باقري، الحرب المفروضة مؤامرة دولية كبيرة وخطيرة جرى التخطيط لها من قبل قوى الاستكبار الشرقية والغربية في ذلك الحين ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية حديثة النشاة "لتشكل ساحة المواجهة من قبل شعب بايد خالية ولكن بارادة صلبة وحوافز الهية امام عدوان عالم ظالم وخال من القيم المعنوية وجبهة الكفر والالحاد وجيش متعدد الجنسيات ومدجج بالسلاح، ورغم الآمال والاحلام الباطلة للشيطان الاكبر ونظام الهيمنة والصهيونية فقد حقق الشعب الايراني العظيم ملحمة "الدفاع المقدس" التي تحولت تاليا الى ضمانة لوجود وهوية ورفعة الشعب ورصيدا لاقتدار وامن واستقلال وحرية البلاد حتى اليوم.



وحيّا رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة ذكرى الشهداء الشامخين لاعوام الدفاع المقدس الثماني والمدافعين عن المراقد المقدسة لاهل البيت (ع) خاصة سيد شهداء المقاومة الاسلامية الظافرة، قائد القلوب "الفريق الحاج قاسم سليماني"، موجها الاشادة والشكر والتقدير للمسؤولين والمعنيين بتنظيم هذا المهرجان لجهودهم الصادقة والمخلصة والايمانية والجهادية.