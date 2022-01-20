الخارجية المصرية تعلق على تهجير الفلسطينيين في حي الشيخ جراح

وأشارت إلى أن "هذه المحاولات استمرار لسياسة التهجير القسري، فضلاً عما يمكن أن يؤدي إليه من تأجيج الوضع في فلسطين المحتلة".



وعبّرت الخارجية، في بيان لها، عن رفضها لهدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي منزلين في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.



وشدّد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، على موقف بلاده "الثابت من رفض سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، سواء من خلال بناء مستوطنات جديدة أو توسيع القائم منها، ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين".



وجدد تأكيده أن "استمرار تلك الإجراءات الأحادية، تقوض من فرص التوصل إلى حل الدولتين، وتسهم بشكل مباشر في تعكير أي مناخ منشود، نتطلع إليه جميعًا، من أجل إقامة السلام الشامل والعادل في المنطقة"، بحسب تعبيره.



وهدمت قوات الاحتلال، أمس الأربعاء، منزل عائلة "صالحية" في حي "الشيخ جراح" بالقدس المحتلة، واعتقلت 26 شخصًا من أفراد العائلة ومتضامنين معهم.