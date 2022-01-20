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الخميس 20 كانون الثاني 2022 ساعة 22:42

اليمن: عملية نوعية لخسائر مرتزقة ودواعش الإمارات في شبوة

اليمن: عملية نوعية لخسائر مرتزقة ودواعش الإمارات في شبوة
وأظهرت المشاهد محاولة تقدم لأرتال ومدرعات المرتزقة في المناطق المفتوحة، قبل أن ينقض عليهم أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية من السلاسل الجبلية المنتشرة على طول خط المعركة.

وكشفت المشاهد عملية تدمير عدد كبير من المدرعات والأليات المحملة بالمرتزقة بالصواريخ الموجهة وقذائف الأر بي جي بيد مجاهدي الجيش اليمني واللجان الشعبية الذين تعاملوا بكل حرفية مع تحركات قوى الارتزاق.

كما أظهرت المشاهد سقوط العشرات من المرتزقة بين قتيل وجريح تحت ضربات ونيران المجاهدين حيث لقي العديد من المرتزقة حتفهم بعد تدمير وإعطاب آلياتهم المدرعة التي تحولت لصناديق موت متحركة للمرتزقة.

وبينت المشاهد استخدام مرتزقة الامارات للتجمعات السكانية ومنازل المواطنين أماكن لتمركزهم ومحاجي لهم من نيران أبطال الجيش واللجان الشعبية.

ووثقت المشاهد عددا من الأسرى الجرحى الذين تخلى عنهم رفاقهم من المرتزقة في ساحة المعركة، حيث أظهرت لقطات الاعلام الحربي تعامل المجاهدين الإنساني مع جرحى المرتزقة واعطائهم الإسعافات الأولية وتضميد جراحهم.
رقم : 974760
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