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الجمعة 21 كانون الثاني 2022 ساعة 07:53

رئيسي: ينبغي محاكمة منفذي جريمة اغتيال سليماني

رئيسي: ينبغي محاكمة منفذي جريمة اغتيال سليماني
واشار رئيسي خلال حديثه لقناة روسيا اليوم، الى أن جميع الناس ، من مسلمين وغير مسلمين ، يكنون احتراما كبيرا لدور الشهيد سليماني لأنهم يعرفون أنه استطاع أن ينقذ الناس من هجمات أعداء الإنسانية ، داعش والتكفيريين .

وقال رئيسي: الهدف الذي سعى الشهيد سليماني الى تحقيقه في العراق وسوريا هو "محاربة الإرهاب". وقد تواجد هناك لإنقاذ الأرواح. وان كل شخص في العالم يعرف هذا.

الجدير بالذكر أن القوات الأميركية اغتالت الشهيد سليماني وعددا من رفاق دربه بالقرب من مطار بغداد خلال عملية إرهابية. وردت ايران على الجريمة باستهداف قاعدة عين الاسد الاميركية في العراق بضربات صاروخية ، وأكدت إنها لم ترد بعد على واشنطن.
رقم : 974781
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