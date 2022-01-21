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الجمعة 21 كانون الثاني 2022 ساعة 07:57

بلينكن: لا أتوقع انفراجة في المحادثات مع لافروف

بلينكن: لا أتوقع انفراجة في المحادثات مع لافروف
وقال بلينكن، في حديث لصحيفة "ZDF" الألمانية نشرت نصه وزارة الخارجية الأمريكية: "لا أتوقع حدوث أي انفراجة... من بالغ الأهمية أن نفهم ما هي المرحلة التي نمر بها حاليا".

وشدد بلينكن على أن الولايات المتحدة مهتمة بالتعاون مع روسيا في مجالات مثل مكافحة جائحة فيروس كورونا وتغيرات المناخ والتكنولوجيا.

لكنه أصر مع ذلك على أن روسيا رفضت بشكل ممنهج مبادرات الولايات المتحدة لبناء علاقات أكثر إيجابية بين البلدين.

وتستضيف جنيف الجمعة محادثات بين لافروف وبلينكن يتوقع أن تستمر 2 أو 3 ساعات وتركز على مواصلة مناقشة القضايا الأمنية في ظل المقترحات الروسية الخاصة بالضمانات في هذا المجال والتي تتمحور حول ضرورة عدم توسع الناتو شرقا ووقف عمليات نشر الحلف الأسلحة قرب حدود روسيا.

والأسبوع الماضي جرت في المدينة ذاتها جولة في إطار الحوار الاستراتيجي بين البلدين قادها نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، ومساعدة وزير الخارجية الأمريكي، ويندي شيرمان، التي أعلنت بعد المحادثات أن الناتو لن يتخلى عن مبدأ فتح أبوابه أمام أعضاء جدد.
مصدر : وكالات
رقم : 974783
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