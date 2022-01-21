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الجمعة 21 كانون الثاني 2022 ساعة 07:58

اليمن.. شهداء وجرحى في غارات لتحالف العدوان على الحديدة

اليمن.. شهداء وجرحى في غارات لتحالف العدوان على الحديدة
وأفاد مصدر في المحافظة عن ارتفاع حصيلة ضحايا غارات العدوان على مبنى الاتصالات بمدينة الحديدة إلى 3 شهداء و17 جريحا في حصيلة أولية وغير نهائية.

وأضاف أن طواقم الإسعاف تواصل انتشال الضحايا والبحث عن ناجين تحت ركام مبنى الاتصالات بالمدينة.

وأوضح أن غالبية الشهداء والجرحى في غارة العدوان على المبنى هم من الأطفال الذين كانوا يلعبون قرب مبنى الاتصالات.

وأشار إلى أن تحليق الطيران يعيق انتشال الضحايا من تحت ركام مبنى الاتصالات المكون من 3 طوابق.

وأوضح المراسل نقلا عن مسؤول في الاتصالات كان داخل المبنى مجموعة من الموظفين يعملون ليلا.
رقم : 974784
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