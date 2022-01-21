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الجمعة 21 كانون الثاني 2022 ساعة 08:05

قوات الاحتلال تعتقل عددا من الفلسطينيين بالضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل عددا من الفلسطينيين بالضفة الغربية
كما أعلن نادي الاسير الفلسطيني في بيان عن اعتقال 14 فلسطينيا في اشتباكات مسلحة عنيفة اندلعت خلال تصدي فلسطينيين لقوات الاحتلال أثناء اقتحامها مناطق بالضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وأضاف أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت وسط اطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن رام الله والبيرة وجنين والخليل وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة، واعتقلت هؤلاء المواطنين بزعم أنهم مطلوبون.

وعادة ما ينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتقالاته، بمداهمات ليلية لمنازل المستهدفين، وينقلهم إلى مراكز توقيف مقامة على الأراضي المحتلة، قبل نقلهم إلى مراكز التحقيق أو السجون.

ووفق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي المحتلة، التابع للأمم المتحدة، نفّذ الجيش الإسرائيلي نحو 3400 عملية بحث واعتقال في الضفة الغربية منذ يناير/كانون الثاني 2021 وحتى 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ومع نهاية 2021 بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الإحتلال الإسرائيلي نحو 4600، بينهم 34 أسيرة، ونحو 160 طفلاً، وقرابة 500 معتقل إداري، وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.
مصدر : وكالات
رقم : 974791
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