وتجري هذه المناورات بمشاركة وحدات سطحية وجوية تابعة للقوات البحرية الايرانية والصينية والروسية في شمال المحيط الهندي.



اعلن ذلك المتحدث باسم المناورات العقيد بحري مصطفى تاج الديني وقال: انه فضلا عن مشاركة وحدات سطحية وجوية من القوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية والقوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية، ستشارك ايضا وحدات بحرية من روسيا والصين.



واشار الى ان انها المناورات الثالثة التي تقام بمشاركة ايران وروسيا والصين وستستمر مستقبلا ايضا واضاف: ان مناورات "حزام الامن البحري 2022" تقام تحت شعار " معا من اجل السلام والامن" في منطقة بمساحة 17 الف كم مربع برسالة السلام والصداقة.



واوضح المتحدث بان المناورات تقام وفق الخطط المرسومة في شمال المحيط الهندي وقال: ان الهدف من هذه المناورات هو ترسيخ الامن وركائزه بالمنطقة وتوسيع التعاون متعدد الاطراف بين الدول الثلاث وابداء حسن النوايا وقدرة الدول الثلاث في مسار الدعم المشترك للسلام العالمي والامن البحري وايجاد اسرة بحرية بمستقبل مشترك.



وصرح العقيد بحري ميرتاج الديني بان تمرينات تكتيكية متنوعة تجري خلال المناورات من ضمنها انقاذ السفن المتعرضة لحرائق وتحرير السفن المختطفة واطلاق النار على اهداف محددة واطلاق النار ليلا على اهداف جوية وسائر التمرينات التكتيكية والعملانية.



وقال: ان من الاهداف الاخرى لهذه المناورات يمكن الاشارة الى تعزيز امن التجارة البحرية الدولية والتصدي للقرصنة البحرية والارهاب البحري وتبادل المعلومات في مجالات الاغاثة والانقاذ وتبادل الخبرات العملانية والتكتيكية.



