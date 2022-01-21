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الجمعة 21 كانون الثاني 2022 ساعة 08:35

وزير الزراعة اللبناني: لا شروط لدينا بالعودة للحكومة

وزير الزراعة اللبناني: لا شروط لدينا بالعودة للحكومة
وعن ملف ​التعيينات​، اعتبر وزير الزراعة، أن رئيس الحكومة ​نجيب ميقاتي​ يملك من الحنكة السياسية التي تجعله يتجنب أي موضوع يفجر النقاش داخل مجلس الوزراء، معتبرا أن الملح والأساسي اليوم هو الطعام والشراب والكهرباء والمياه والمزارعين وغير ذلك، أما موضوع الإدارة صحيح أنه يحتاج البحث لكن هناك أولويات".

واعتبر ردا على سؤال حول موازنة ​وزارة الزراعة​، أن "هناك خلية نحل في ​وزارة المال​ لإنجاز ​الموازنة​ لتكون حاضرة على طاولة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، وحينها نمتلك الجواب".

وعن تبنيه لما قاله وزير الثقافة ​محمد وسام المرتضى​ في آخر جلسة لمجلس الوزراء، قال: "المرتضى لم يوصف الا ما هو قانوني، وعماد الوطن هو القانون والقانون هو أن يكون القضاء غير مسيس، وهذا ما وصفه وزير الثقافة، وكل اللبنانيين يحتاجون أن يكون هناك سلطة قضائية مستقلة".

ولدى سؤاله عن العلاقة مع ​سوريا​ و​العرب​، أوضح الحاج حسن أن "بيتنا الداخلي يحترق. يجب ان ننجد انفسنا اولاً، العرب كلهم اخوتنا، علينا ان ننقذ وضعنا اولاً قبل أي بلد، نحتاج الى الحوار مع كل الدول اولها سوريا ولا عدو لنا سوى ​اسرائيل​".

وتابع: "سنعود حتماً الى السوق السعودي . فالرياض لديها ايادي بيضاء في لبنان".
مصدر : وكالات
رقم : 974798
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