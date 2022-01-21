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الجمعة 21 كانون الثاني 2022 ساعة 09:01
15وفاة و6289 اصابة كورونا جديدة في الأردن
وأضافت وزارة الصحة الأردنية أن نسبة الفحوصات الايجابية بلغت 17.40%.
وأوصت الوزارة بتأجيل بدء الفصل الدراسي الثاني منعا لمزيد من تفشي فيروس كورونا.
مصدر :
وكالات
رقم :
974802
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