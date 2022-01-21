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الجمعة 21 كانون الثاني 2022 ساعة 11:05

مسئول بحركة فتح يدين جريمة الاحتلال فى حى الشيخ جراح

مسئول بحركة فتح يدين جريمة الاحتلال فى حى الشيخ جراح
ونقلت مصادر عن حسين الشيخ قوله، إن هدم البيوت وتشريد الأهالي في الشيخ جراح جريمة ترتكبها "إسرائيل"، وتمعن فى سياستها الاحتلالية، وطلب من العالم أجمع إدانة هذا السلوك الإجرامى والوحشى ومطالبتها بالوقف الفورى لهذه الإجراءات المخالفة للقانون الدولى.

وهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء الماضي منزلا في حي الشيخ جراح، واعتقلت 25 شخصا بينهم أصحاب المنزل وناشطون كانوا موجودين للتضامن معهم.

وجرى الهدم بعد اعتقال أفراد أسرة صالحية، وبعد أن وصلت المفاوضات بين أصحاب المنزل وبلدية الاحتلال في القدس إلى طريق مسدودة.

ويواجه مئات الفلسطينيين في حي الشيخ جراح وأحياء فلسطينية أخرى في القدس المحتلة تهديدات بإخلاء منازلهم.
مصدر : وكالات
رقم : 974813
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