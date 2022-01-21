الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 21 كانون الثاني 2022 ساعة 12:06

محافظ ديالى يكشف تفاصيل حادثة استشهاد 11 جنديا

محافظ ديالى يكشف تفاصيل حادثة استشهاد 11 جنديا
وقال التميمي إن "الاعتداء تم على افراد من الفرقة الاولى في منطقة العظيم المنطقة الفاصل مع الحدود الفاصلة مع محافظة صلاح الدين"، مشيرا الى أن "السبب الرئيسي هو اهمال المقاتلين لان المقر محصن بالكامل وتوجد كاميرا حرارية ،وتوجد نواظير ليلية ،ويوجد ايضاً برج مراقبة كونكريتي".

وأوضح أن "قائد الفرقة الأولى على مستوى من المسؤولية ،لكن الإرهابيين استغلوا برودة الطقس وإهمال المقاتلين ،لأن جميعهم كانوا نائمين وقاموا الإرهابيين بجريمتهم ومن ثم انسحبوا الى صلاح الدين"، مبيناً أن "المحافظة طالبت سابقاً وتطالب حالياً بضرورة التصدي لتسلل الارهابيين من محافظة صلاح الدين الى ديالى ووضع حد لمساحة 65 كيلومترا من الحدود بين المحافظتين لمنع تسلل الارهابيين لأنه من دون ذلك ستستمر مثل هكذا خروقات".

وأضاف أن "العراقيين يخوضون حرباً عالمية ضد الارهاب ما يحتاج الى تسخير جميع امكانيات وزارة الدفاع للقضايا الفنية وانشاء منظومة فنية من كاميرات ونواظير ليلة وسواتر لتحصين الحدود الفاصلة مع محافظة صلاح الدين"، مؤكداً أن "القوات الأمنية ستقوم بعمليات مضادة والعمليات مستمرة ضد العصابات الارهابية".
مصدر : وكالات
رقم : 974820
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
انطلاق مناورات "حزام الامن البحري 2022" بمشاركة ايران وروسيا والصين
انطلاق مناورات "حزام الامن البحري 2022" بمشاركة ايران وروسيا والصين
حراك "إسرائيلي" لِلَملمة الحلفاء؛ تل أبيب للخرطوم: مصالحكم معنا
حراك "إسرائيلي" لِلَملمة الحلفاء؛ تل أبيب للخرطوم: مصالحكم معنا
21 كانون الثاني 2022
ما هي تداعيات هجوم أنصار الله الانتقامي على أبو ظبي؟
ما هي تداعيات هجوم أنصار الله الانتقامي على أبو ظبي؟
21 كانون الثاني 2022
الشرعية الداخلية لمحمد بن سلمان تحت رحمة الحرب اليمنية
الشرعية الداخلية لمحمد بن سلمان تحت رحمة الحرب اليمنية
21 كانون الثاني 2022
رئيسي: ينبغي محاكمة منفذي جريمة اغتيال سليماني
رئيسي: ينبغي محاكمة منفذي جريمة اغتيال سليماني
21 كانون الثاني 2022
كتب حسين مرتضى .. ما حقيقة الدور الأمريكي في لبنان ومن هي الجهة السياسية المستفيدة؟
كتب حسين مرتضى .. ما حقيقة الدور الأمريكي في لبنان ومن هي الجهة السياسية المستفيدة؟
20 كانون الثاني 2022
رئيسي : حصة ايران ستزداد بالسوق الروسية
رئيسي : حصة ايران ستزداد بالسوق الروسية
20 كانون الثاني 2022
أهمية العلاقات الاقتصادية بين ايران وروسيا
أهمية العلاقات الاقتصادية بين ايران وروسيا
20 كانون الثاني 2022
الحرس الثوري يواصل تقديم الخدمات الى المناطق المنكوبة بالسيول والثلوج
الحرس الثوري يواصل تقديم الخدمات الى المناطق المنكوبة بالسيول والثلوج
20 كانون الثاني 2022
كواليس عداء الرياض للمقاومة واستراتيجية حزب الله الجديدة لمواجهة المؤامرة السعودية
كواليس عداء الرياض للمقاومة واستراتيجية حزب الله الجديدة لمواجهة المؤامرة السعودية
20 كانون الثاني 2022
النزاعات الداخلية للتجنيد الإجباري ‘‘الاسرائيلي‘‘
النزاعات الداخلية للتجنيد الإجباري ‘‘الاسرائيلي‘‘
20 كانون الثاني 2022
رئيسي في روسيا.. هل بدأت النزعة الأحادية الأمريكية تحتضر؟
رئيسي في روسيا.. هل بدأت النزعة الأحادية الأمريكية تحتضر؟
19 كانون الثاني 2022
عبداللهيان: زيارة الرئيس الإيراني إلى روسيا إنعطافة في سياسة حسن الجوار
عبداللهيان: زيارة الرئيس الإيراني إلى روسيا إنعطافة في سياسة حسن الجوار
19 كانون الثاني 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
حراك "إسرائيلي" لِلَملمة الحلفاء؛ تل أبيب للخرطوم: مصالحكم معنا
ما هي تداعيات هجوم أنصار الله الانتقامي على أبو ظبي؟
الشرعية الداخلية لمحمد بن سلمان تحت رحمة الحرب اليمنية
رئيسي: ينبغي محاكمة منفذي جريمة اغتيال سليماني