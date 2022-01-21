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الجمعة 21 كانون الثاني 2022 ساعة 12:56

مناورة ثلاثية لحماية الأمن البحري في المنطقة

مناورة ثلاثية لحماية الأمن البحري في المنطقة
وتجري هذه المناورات بمشاركة وحدات سطحية وجوية تابعة للقوات البحرية الايرانية والصينية والروسية في شمال المحيط الهندي.

اعلن ذلك المتحدث باسم المناورات العقيد بحري مصطفى تاج الديني وقال: انه فضلا عن مشاركة وحدات سطحية وجوية من القوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية والقوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية، ستشارك ايضا وحدات بحرية من روسيا والصين.

واشار الى ان انها المناورات الثالثة التي تقام بمشاركة ايران وروسيا والصين وستستمر مستقبلا ايضا واضاف: ان مناورات "حزام الامن البحري 2022" تقام تحت شعار " معا من اجل السلام والامن" في منطقة بمساحة 17 الف كم مربع برسالة السلام والصداقة.

واوضح المتحدث بان المناورات تقام وفق الخطط المرسومة في شمال المحيط الهندي وقال: ان الهدف من هذه المناورات هو ترسيخ الامن وركائزه بالمنطقة وتوسيع التعاون متعدد الاطراف بين الدول الثلاث وابداء حسن النوايا وقدرة الدول الثلاث في مسار الدعم المشترك للسلام العالمي والامن البحري وايجاد اسرة بحرية بمستقبل مشترك.

وصرح العقيد بحري ميرتاج الديني بان تمرينات تكتيكية متنوعة تجري خلال المناورات من ضمنها انقاذ السفن المتعرضة لحرائق وتحرير السفن المختطفة واطلاق النار على اهداف محددة واطلاق النار ليلا على اهداف جوية وسائر التمرينات التكتيكية والعملانية.

وقال: ان من الاهداف الاخرى لهذه المناورات يمكن الاشارة الى تعزيز امن التجارة البحرية الدولية والتصدي للقرصنة البحرية والارهاب البحري وتبادل المعلومات في مجالات الاغاثة والانقاذ وتبادل الخبرات العملانية والتكتيكية.

وفي هذا الشق تدربت قوات الدول الثلاث على عمليات مواجهة أهداف محددة و عمليات قتالية بتكتيكات مختلفة.

وبدوره قال قائد القوة البحرية للجيش الايراني الادميرال شهرام إيراني:" إن أهمية هذه المناورات تكمن في ان روسيا والصين باعتبارهما بلدين مراقبين في منظمة الدول المطلة على المحيط الهندي ايتونز يشاركان فيها بشكل فعال وهما تعملان كايران باستقلالية تامة لمرافقة سفنهما في المنطقة البحرية للتخلص من قرصنة الارهابيين، وهذه المناورات تساعد على التنسيق البحري وتوفير الامن لخطوط الملاحة البحرية خاصة وان هذه التدريبات توصلنا الى لغة مشتركة في البحر وتساهم في توثيق التعاون المشترك ايضًا".

وشهدت المناورات المشتركة مراحل متعددة، اختبرت فيها مختلف انواع الذخيرة الحية لضرب أهداف محددة سلفا، وتم القيام في المناورات بعمليات مشتركة لمواجهة التهديدات التي تواجه المنطقة.

تدريبات تكتيكية تحاكي عمليات عسكرية حقيقية، يبدو أن طهران و موسكو و بكين تريد منها التأكيد على مستوى التنسيق بينها، حيث شملت المناورات تدريبات بحرية مختلفة ومتنوعة كعمليات المروحيات و المسيرات و التوغل في ما بين القطع العائمة والتوغل جوا لنجدة السفن المنكوبة والمهددة عمليات الإغاثة وإنقاذ المصابين وإطفاء حرائق السفن المتضررة، لتقول الدول الثلاث بأنها تمتلك خبرات في المجال العسكري تحاول استثمارها في هذه المناورات بهدف ضمان أمن الملاحة في هذه المنطقة الحساسة.

تحضر روسيا والصين الى جانب ايران في مناورات مشتركة في شمال المحيط النهدي وتعاون عسكري، يؤكد رغبة الدول الثلاث في العمل سويًا لتحيق الامن والاستقرار بالمنطقة.
رقم : 974825
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