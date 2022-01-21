الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 21 كانون الثاني 2022 ساعة 13:39

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
وأفادت مصادر محليّة، أنَّ مجموعات من المستوطنين اقتحموا المسجد، في ظل الأجواء الماطرة، ونفذوا بداخله جولات لتقديم شروح حول “الهيكل” المزعوم.

ويتحضّر آلاف الفلسطينيين للمشاركة الحاشدة في صلاة الفجر العظيم اليوم، نصرة لأهلنا الصامدين في النقب المحتل ودعماً لعائلة الصالحيّة في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة.

واستنفرت الحراكات الشبابية الأهالي في الضفة الغربية والقدس المحتلة والداخل المحتل لأوسع مشاركة في الفجر العظيم والتي حملت عنوان “النقب الثائر”.

وقالت في دعوات أطلقتها هذا الأسبوع، إن إحياء صلاة الفجر بالأقصى يأتي “نصرة لأهلنا الصامدين في النقب المحتل، الذين يدوسون مخططات التهجير بسنابك خيلهم وعزائم رجالهم ونسائهم، ودعماً وتقديراً لعائلة صالحية التي خطّت نهجاً مباركاً في التصدي لسياسات التهجير وهدم المنازل في الشيخ جراح والقدس المحتلة”.

بدوره، ثمَّن خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري هذه الدعوات الشبابية، داعياً الأهل في الضفة والقدس والداخل المحتل إلى أوسع مشاركة فيها.

وتجري الاقتحامات عادةً على دفعتين؛ الأولى في الفترة الصباحيّة والثانية بعد صلاة الظهر، باستثناء يومي الجمعة والسبت، بتسهيلات ومرافقة من قوات الاحتلال. وتعرض المسجد الأقصى لانتهاكات عدة خلال عام 2021، سواءً أثناء الاقتحامات اليومية التي نفذتها جماعات المستوطنين بحماية مشددة من قوات الاحتلال، أو ما حصل في شهر رمضان من اعتداءات واقتحامات شنّتها القوات الخاصة.

وبلغ عدد المقتحمين للمسجد الأقصى العام الماضي 34 ألفًا و562 مستوطنًا مقارنةً مع 19 ألفاً عام 2020 وقرابة 30 ألفاً في عام 2019.
مصدر : وكالات
رقم : 974833
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
انطلاق مناورات "حزام الامن البحري 2022" بمشاركة ايران وروسيا والصين
انطلاق مناورات "حزام الامن البحري 2022" بمشاركة ايران وروسيا والصين
حراك "إسرائيلي" لِلَملمة الحلفاء؛ تل أبيب للخرطوم: مصالحكم معنا
حراك "إسرائيلي" لِلَملمة الحلفاء؛ تل أبيب للخرطوم: مصالحكم معنا
21 كانون الثاني 2022
ما هي تداعيات هجوم أنصار الله الانتقامي على أبو ظبي؟
ما هي تداعيات هجوم أنصار الله الانتقامي على أبو ظبي؟
21 كانون الثاني 2022
الشرعية الداخلية لمحمد بن سلمان تحت رحمة الحرب اليمنية
الشرعية الداخلية لمحمد بن سلمان تحت رحمة الحرب اليمنية
21 كانون الثاني 2022
رئيسي: ينبغي محاكمة منفذي جريمة اغتيال سليماني
رئيسي: ينبغي محاكمة منفذي جريمة اغتيال سليماني
21 كانون الثاني 2022
كتب حسين مرتضى .. ما حقيقة الدور الأمريكي في لبنان ومن هي الجهة السياسية المستفيدة؟
كتب حسين مرتضى .. ما حقيقة الدور الأمريكي في لبنان ومن هي الجهة السياسية المستفيدة؟
20 كانون الثاني 2022
رئيسي : حصة ايران ستزداد بالسوق الروسية
رئيسي : حصة ايران ستزداد بالسوق الروسية
20 كانون الثاني 2022
أهمية العلاقات الاقتصادية بين ايران وروسيا
أهمية العلاقات الاقتصادية بين ايران وروسيا
20 كانون الثاني 2022
الحرس الثوري يواصل تقديم الخدمات الى المناطق المنكوبة بالسيول والثلوج
الحرس الثوري يواصل تقديم الخدمات الى المناطق المنكوبة بالسيول والثلوج
20 كانون الثاني 2022
كواليس عداء الرياض للمقاومة واستراتيجية حزب الله الجديدة لمواجهة المؤامرة السعودية
كواليس عداء الرياض للمقاومة واستراتيجية حزب الله الجديدة لمواجهة المؤامرة السعودية
20 كانون الثاني 2022
النزاعات الداخلية للتجنيد الإجباري ‘‘الاسرائيلي‘‘
النزاعات الداخلية للتجنيد الإجباري ‘‘الاسرائيلي‘‘
20 كانون الثاني 2022
رئيسي في روسيا.. هل بدأت النزعة الأحادية الأمريكية تحتضر؟
رئيسي في روسيا.. هل بدأت النزعة الأحادية الأمريكية تحتضر؟
19 كانون الثاني 2022
عبداللهيان: زيارة الرئيس الإيراني إلى روسيا إنعطافة في سياسة حسن الجوار
عبداللهيان: زيارة الرئيس الإيراني إلى روسيا إنعطافة في سياسة حسن الجوار
19 كانون الثاني 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
حراك "إسرائيلي" لِلَملمة الحلفاء؛ تل أبيب للخرطوم: مصالحكم معنا
ما هي تداعيات هجوم أنصار الله الانتقامي على أبو ظبي؟
الشرعية الداخلية لمحمد بن سلمان تحت رحمة الحرب اليمنية
رئيسي: ينبغي محاكمة منفذي جريمة اغتيال سليماني