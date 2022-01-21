أمير عبد اللهيان: بوتين استنكر بشدة اغتيال الشهيد سليماني

وأوضح أمير عبد اللهيان في تصريح للتلفزيون الايراني الى أن الرئيسين بوتين ورئيسي بحثا جميع القضايا، وبخصوص القضايا الخارجية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين فان الرئيس رئيسي تناول قضية اغتيال الشهيد سليماني، وفيما وصف أمير عبد اللهيان التعاون الايراني الروسي في مكافحة الارهاب في سوريا بالنموذج الناجح للعمل المشترك بين بين البلدين لفت الى الدور الذي لعبه الشهيد سليماني في هذا الصدد، خاصة على صعيد مكافحة الارهاب، مؤكدا أن داعش لم تعد القلق الذي يساور الأهالي في تلك المناطق، ونوه الى ان رئيسي تطرق الى دور الشهيد سليماني في هذا الاطار الأمر الذي دفع الرئيس الروسي الى ادانة جريمة الاغتيال بشدة مرة أخرى.



وقال وزير الخارجية الايراني: لا أبالغ اذا قلت أن الرئيسين بوتين ورئيسي بحثا كافة القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وأن الجانب الروسي رحب بتطوير العلاقات في المستقبل، وبما أن نظرتنا استراتيجية تجاه العلاقات مع دول الجوار، لذلك نعتبر روسيا جزءا من الدول المجاورة لايران مما يستدعي منا توظيف هذه العلاقة بما يخدم مصالح البلدين والشعبين.



ونوه أمير عبد اللهيان الى أن الرئيسين بحثا تطوير وتنمية التجارة والسياحة والتعاون العلمي والثقافي والمواصلات بين البلدين واتفقا على العديد من الملفات والقضايا، وفيما يتعلق بالقضايا الخارجية، اشار الى ان الرئيسين بحثا قضايا أفغانستان واليمن ومكافة الارهاب وسبل الاستقرار في المنطقة، الى جانب المفاوضات الجارية في فيينا، وضرورة الغاء الحظر على ايران.



كما تطرق أمير عبد اللهيان الى الحفاوة التي استقبل بها الرئيس بوتين نظيره الايراني، موضحا بأنه على الرغم من الظروف التي تشهدها روسيا نتيجة تفشي جائحة كورونا، الا أن الرئيس الروسي استقبل رئيسي.