الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 21 كانون الثاني 2022 ساعة 13:39

أمير عبد اللهيان: بوتين استنكر بشدة اغتيال الشهيد سليماني

أمير عبد اللهيان: بوتين استنكر بشدة اغتيال الشهيد سليماني
وأوضح أمير عبد اللهيان في تصريح للتلفزيون الايراني الى أن الرئيسين بوتين ورئيسي بحثا جميع القضايا، وبخصوص القضايا الخارجية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين فان الرئيس رئيسي تناول قضية اغتيال الشهيد سليماني، وفيما وصف أمير عبد اللهيان التعاون الايراني الروسي في مكافحة الارهاب في سوريا بالنموذج الناجح للعمل المشترك بين بين البلدين لفت الى الدور الذي لعبه الشهيد سليماني في هذا الصدد، خاصة على صعيد مكافحة الارهاب، مؤكدا أن داعش لم تعد القلق الذي يساور الأهالي في تلك المناطق، ونوه الى ان رئيسي تطرق الى دور الشهيد سليماني في هذا الاطار الأمر الذي دفع الرئيس الروسي الى ادانة جريمة الاغتيال بشدة مرة أخرى.

وقال وزير الخارجية الايراني: لا أبالغ اذا قلت أن الرئيسين بوتين ورئيسي بحثا كافة القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وأن الجانب الروسي رحب بتطوير العلاقات في المستقبل، وبما أن نظرتنا استراتيجية تجاه العلاقات مع دول الجوار، لذلك نعتبر روسيا جزءا من الدول المجاورة لايران مما يستدعي منا توظيف هذه العلاقة بما يخدم مصالح البلدين والشعبين.

ونوه أمير عبد اللهيان الى أن الرئيسين بحثا تطوير وتنمية التجارة والسياحة والتعاون العلمي والثقافي والمواصلات بين البلدين واتفقا على العديد من الملفات والقضايا، وفيما يتعلق بالقضايا الخارجية، اشار الى ان الرئيسين بحثا قضايا أفغانستان واليمن ومكافة الارهاب وسبل الاستقرار في المنطقة، الى جانب المفاوضات الجارية في فيينا، وضرورة الغاء الحظر على ايران.

كما تطرق أمير عبد اللهيان الى الحفاوة التي استقبل بها الرئيس بوتين نظيره الايراني، موضحا بأنه على الرغم من الظروف التي تشهدها روسيا نتيجة تفشي جائحة كورونا، الا أن الرئيس الروسي استقبل رئيسي.
رقم : 974834
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
انطلاق مناورات "حزام الامن البحري 2022" بمشاركة ايران وروسيا والصين
انطلاق مناورات "حزام الامن البحري 2022" بمشاركة ايران وروسيا والصين
حراك "إسرائيلي" لِلَملمة الحلفاء؛ تل أبيب للخرطوم: مصالحكم معنا
حراك "إسرائيلي" لِلَملمة الحلفاء؛ تل أبيب للخرطوم: مصالحكم معنا
21 كانون الثاني 2022
ما هي تداعيات هجوم أنصار الله الانتقامي على أبو ظبي؟
ما هي تداعيات هجوم أنصار الله الانتقامي على أبو ظبي؟
21 كانون الثاني 2022
الشرعية الداخلية لمحمد بن سلمان تحت رحمة الحرب اليمنية
الشرعية الداخلية لمحمد بن سلمان تحت رحمة الحرب اليمنية
21 كانون الثاني 2022
رئيسي: ينبغي محاكمة منفذي جريمة اغتيال سليماني
رئيسي: ينبغي محاكمة منفذي جريمة اغتيال سليماني
21 كانون الثاني 2022
كتب حسين مرتضى .. ما حقيقة الدور الأمريكي في لبنان ومن هي الجهة السياسية المستفيدة؟
كتب حسين مرتضى .. ما حقيقة الدور الأمريكي في لبنان ومن هي الجهة السياسية المستفيدة؟
20 كانون الثاني 2022
رئيسي : حصة ايران ستزداد بالسوق الروسية
رئيسي : حصة ايران ستزداد بالسوق الروسية
20 كانون الثاني 2022
أهمية العلاقات الاقتصادية بين ايران وروسيا
أهمية العلاقات الاقتصادية بين ايران وروسيا
20 كانون الثاني 2022
الحرس الثوري يواصل تقديم الخدمات الى المناطق المنكوبة بالسيول والثلوج
الحرس الثوري يواصل تقديم الخدمات الى المناطق المنكوبة بالسيول والثلوج
20 كانون الثاني 2022
كواليس عداء الرياض للمقاومة واستراتيجية حزب الله الجديدة لمواجهة المؤامرة السعودية
كواليس عداء الرياض للمقاومة واستراتيجية حزب الله الجديدة لمواجهة المؤامرة السعودية
20 كانون الثاني 2022
النزاعات الداخلية للتجنيد الإجباري ‘‘الاسرائيلي‘‘
النزاعات الداخلية للتجنيد الإجباري ‘‘الاسرائيلي‘‘
20 كانون الثاني 2022
رئيسي في روسيا.. هل بدأت النزعة الأحادية الأمريكية تحتضر؟
رئيسي في روسيا.. هل بدأت النزعة الأحادية الأمريكية تحتضر؟
19 كانون الثاني 2022
عبداللهيان: زيارة الرئيس الإيراني إلى روسيا إنعطافة في سياسة حسن الجوار
عبداللهيان: زيارة الرئيس الإيراني إلى روسيا إنعطافة في سياسة حسن الجوار
19 كانون الثاني 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
حراك "إسرائيلي" لِلَملمة الحلفاء؛ تل أبيب للخرطوم: مصالحكم معنا
ما هي تداعيات هجوم أنصار الله الانتقامي على أبو ظبي؟
الشرعية الداخلية لمحمد بن سلمان تحت رحمة الحرب اليمنية
رئيسي: ينبغي محاكمة منفذي جريمة اغتيال سليماني